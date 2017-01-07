В Ужгороде дорогая иномарка врезалась в столб (ФОТО)

07.01.2017 (13:51)

В Ужгороде "BMW" влетел в столб

Сегодня ночью, 7 января, на улице Гагарина в областном центре Закарпатья водитель автомобиля BMW не справился с управлением, в результате чего авто столкнулось с бетонным опорой линии электропередач.

В результате ДТП водитель не пострадал, на место аварии были вызваны соответствующие службы дя обследования улично-дорожной сети.

Напомним, после новогодних праздников В Ужгороде "Mercedes" влетел в бетонный столб (ВИДЕО)