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В Ужгороде дорогая иномарка врезалась в столб (ФОТО)

07.01.2017 (13:51)
В Ужгороде
В Ужгороде "BMW" влетел в столб

Сегодня ночью, 7 января, на улице Гагарина в областном центре Закарпатья водитель автомобиля BMW не справился с управлением, в результате чего авто столкнулось с бетонным опорой линии электропередач.

В результате ДТП водитель не пострадал, на место аварии были вызваны соответствующие службы дя обследования улично-дорожной сети.

Напомним, после новогодних праздников В Ужгороде "Mercedes" влетел в бетонный столб (ВИДЕО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

07.01.2017 (16:25) / Камри40

Пневма не упала, німецьке качество!

07.01.2017 (16:38) / Озимок

ТО НЕ БМВ ТО ЛАДА КАЛИНА ))))