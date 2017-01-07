7 января 2017 года наступил 1000-й день проведения АТО в Донбассе

07.01.2017 (15:55)

За прошедшие три года АТО себя полностью дискредитировала

13 апреля 2014 исполняющий обязанности президента Александр Турчинов объявил о начале Антитеррористической операции. В районе Славянска и Краматорска спецподразделения СБУ и Вооруженных сил приняли первый бой. Столкновение произошло утром 13 апреля в Семеновке. Бойцы попали в засаду военных формирований ЛДНР.

9640 человек погибли и 22431 получили ранения. Среди них украинские военные, мирные жители и ополченцы ЛДНР.

Такие цифры опубликовало в своем докладе управления Организации Объединенных Наций по правам человека по состоянию на 15 сентября.

188 жертв задокументировано среди мирного населения.

211 военных потеряла Украина в 2016 году, по данным президента Петра Порошенко. Всего - более 2,5 тысячи защитников.

СБУ за 3 года задокументировала 90 граждан России - участников боевых действий на востоке Украины.

За годы войны украинская армия потеряла более 300 танков, более 200 боевых бронированных машин, а также почти 100 артиллерийских систем - около 50%.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета Международного института стратегических исследований The Military Balance-2016.

По данным на конец ноября 2016 года, в результате конфликта на востоке в Украине зарегистрировано более 1,7 млн вынужденных переселенцев (официально из называют "временно перемещенными лицами" – ВПЛ) из зоны АТО. И это – только люди, имеющие справку переселенца. Многие уехавшие попросту не регистрировались. Еще не меньше 3 миллионов из Донбасса выехали в РФ.

Как бы то ни было, официальные цели АТО не достигнуты, а Крым и немалая часть Донбасса окончательно вышли из под контроля Киева.

За прошедшие три года АТО себя полностью дискредитировала в глазах не только украинцев но и стран ЕС , и превратилась в прямой инструмент для сохранения правящего режима...

Итоги АТО - раскол внутри страны, разрушение институтов самоуправления, катастрофа в экономике и социальной сфере, пропаганда войны и разжигание межнациональной розни, а также масса задокументированных военных преступлений.

А тем временем в Украине из-за статьи Пинчука произошел массовый взрыв свидомых пуканов