7 января 2017 года наступил 1000-й день проведения АТО в Донбассе

|За прошедшие три года АТО себя полностью дискредитировала
13 апреля 2014 исполняющий обязанности президента Александр Турчинов объявил о начале Антитеррористической операции. В районе Славянска и Краматорска спецподразделения СБУ и Вооруженных сил приняли первый бой. Столкновение произошло утром 13 апреля в Семеновке. Бойцы попали в засаду военных формирований ЛДНР.
9640 человек погибли и 22431 получили ранения. Среди них украинские военные, мирные жители и ополченцы ЛДНР.
Такие цифры опубликовало в своем докладе управления Организации Объединенных Наций по правам человека по состоянию на 15 сентября.
188 жертв задокументировано среди мирного населения.
211 военных потеряла Украина в 2016 году, по данным президента Петра Порошенко. Всего - более 2,5 тысячи защитников.
СБУ за 3 года задокументировала 90 граждан России - участников боевых действий на востоке Украины.
За годы войны украинская армия потеряла более 300 танков, более 200 боевых бронированных машин, а также почти 100 артиллерийских систем - около 50%.
Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета Международного института стратегических исследований The Military Balance-2016.
По данным на конец ноября 2016 года, в результате конфликта на востоке в Украине зарегистрировано более 1,7 млн вынужденных переселенцев (официально из называют "временно перемещенными лицами" – ВПЛ) из зоны АТО. И это – только люди, имеющие справку переселенца. Многие уехавшие попросту не регистрировались. Еще не меньше 3 миллионов из Донбасса выехали в РФ.
Как бы то ни было, официальные цели АТО не достигнуты, а Крым и немалая часть Донбасса окончательно вышли из под контроля Киева.
За прошедшие три года АТО себя полностью дискредитировала в глазах не только украинцев но и стран ЕС , и превратилась в прямой инструмент для сохранения правящего режима...
Итоги АТО - раскол внутри страны, разрушение институтов самоуправления, катастрофа в экономике и социальной сфере, пропаганда войны и разжигание межнациональной розни, а также масса задокументированных военных преступлений.
А тем временем в Украине из-за статьи Пинчука произошел массовый взрыв свидомых пуканов
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Комментарии
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В украине произошёл уникальный переворот , где богатые жи.ды , ограбили нищих, малограмотных украинцев их же руками , собрали с нищих деньги , чтобы с их помощью захватить власть в их же стране , лишив её суверенитета ! Потом ,эти же жи.ды –олигархи ,ещё раз собрали деньги с нищих и тупых украинцев уже на армию, чтобы потом эту армию направить всё на тех же украинцев и убивать их ! История подобных примеров скудоумия не знает .