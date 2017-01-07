Рождественские морозы в Ужгороде побили 70-летний рекорд

07.01.2017 (16:39)

Рождественские морозы в Закарпатье побили 70-летний рекорд

7 и 8 января, по информации Укргидрометеоцентра, на западе страны остаются сложные погодные условия. Во всех областных центрах днем ​​будет до 15-17 градусов мороза, ночью - до минус 20-ти, в Карпатах - минус 25 градусов.

Существенных осадков не ожидается, но прогнозируют северный ветер силой 7-12 метров в секунду.

«Потепление» начнется с понедельника, уже 11 января днем ​​будет 5-7 градусов мороза.

Кстати, такие морозы на Рождество последний раз на западе Украины были очень давно. К примеру, в Тернополе - в 1964-м, в Киеве - в 1987 году, в Луцке - в 1971, во Львове, Черновцах и Ивано-Франковске - в 1954-м, в Хмельницком - 1950 года, а в Ужгороде - вообще в 1947 году.

- Такая погода на Рождество - вполне нормальная, - говорит народный синоптик Тарас Радченко, который по погоде уже не одно десятилетие определяет, каким будет будущее лето или весна. - Если на Рождество будет тепло, то следует ожидать холодной и поздней весны, а если холодно, но ясно - то и лето будет холодным и неурожайным. Однако в последнее время наш климат существенно изменился, сами видите - зимы бесснежные, весны как таковой нет, да осень, как правило, теперь наступает поздно, то есть еще в сентябре может быть до 30 градусов тепла. Поэтому все чаще эти народные прогнозы становятся очень условными.

Температура воздуха на перевалах: Латирском (-22 °), Абранском (-20 °), Яблунецком (-19 °), Ужоцком (-28 °), Торунском (-21 °).

Резкое похолодание в Украине не будет продолжительным