Четыре алабая загрызли АТОшника на глазах у 8-летней дочери

07.01.2017 (18:25)

Собаки моментально разорвали мужчину на куски и набросились на девочку

Сегодня, 7 января, утром в селе Кучаков Киевской области стая из четырех алабаев загрызла насмерть ветерана войны на Донбассе Владимира Томилина на глазах у его маленькой дочери. О трагедии сообщает на своей странице в Facebook волонтерка АТО Светлана Шеповалова.

Атошник с дочкой возвращались домой в столицу от матери Владимира, проживающей в Кучакове. Томилины шли пешком из села на ближайшую станцию электрички, когда на них напала свора овчарок.

Собаки моментально разорвали мужчину на куски и набросились на девочку, но ей удалось спасти.



По словам Шеповаловой, у родных Томилина не хватает средств, чтобы перевезти его тело из Кучакова в Киев. Если вы хотите как-то помочь семье покойного, свяжитесь со Светланой по телефону (067)502-99-18.

Волонтер отмечает, что у атошника остались двое маленьких детей, жена-инвалид и восьмидесятилетняя мать.

Собак-убийц пришлось пристрелить из охотничьего оружия. Сейчас тела животных направлены на ветеринарную экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства произошедшего расследует полиция. .

Стали известны новые подробности трагедии в селе Кучакив Бориспольского района Киевской области, где четверо собак загрызли мужчину.

Как сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации, 40-летний Владимир Томилин, участник АТО, ценой собственной жизни защитил женщину, закрыв ее своим телом от набросившихся собак.

Трагедия произошла около 6 утра на территории садового кооператива, когда на мужчину и женщину, которые шли на электричку, напали четыре восточно-европейские овчарки. На крики мужчины один из соседей выбежал и подстрелил одну из собак, тем самым прогнав остальных.

В облгосадминистрации отмечают, что жители села пытались совершить самосуд над 60-летним хозяином напавших собак, который ранее игнорировал просьбы односельчан обезопасить их от его животных. Как сообщают в полиции, в итоге всех напавших собак застрелили из охотничьего ружья.

Погибший Владимир Томилин проживал в Киеве, был участником АТО в рамках третьей волны мобилизации. В село Кучакив приезжал на Рождество к матери, которая проживает в этом селе.

Полиция квалифицировала дело как неспланированное покушение на убийство. Киевский губернатор Александр Горган взял дело под личный контроль.