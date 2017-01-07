Евросоюз может распасться в 2017 г., еще до выхода Великобритании

07.01.2017 (18:38)

Марк Блит прогнозирует распад Евросоюза уже в 2017 г.

По мнению Блита, ЕС может распасться еще до того, как Великобритания успеет запустить процедуру выхода из Евросоюза согласно статье 50 Лиссабонского договора.

К словам профессора стали прислушиваться после того, как он точно предсказал три важнейших политических события ушедшего года: положительный итог голосования относительно выхода Великобритании из ЕС, победу Трампа в президентской гонке в США и результат референдума по изменению конституции в Италии, где большинство (59%) участников проголосовали против.

После победы Дональда Трампа в США ближайшим и главным испытанием прежней системы Западного мира должны стать выборы президента Франции, первый тур которых состоится 23 апреля 2017 года. Сейчас в западных СМИ настойчиво задаются вопросом, предвещает ли второй после Brexit (выход Великобритании из ЕС — ред.) звоночек в виде итогов президентских выборов в США глубокую перетряску всей политической системы, которая, возможно, продолжится во Франции. В недавней статье в Foreign Affairs «Глобальный Трампизм» ее автор Марк Блит признал, что причины политических потрясений кроются в фундаментальном кризисе неолиберальной экономики, то есть они имеют базисный характер. «Глобальное восстание» против элит обусловлено состоянием самой глобальной экономики. Эра неолиберализма закончилась. Эра неонационализма только начинается.

Выбор президентом США Дональда Трампа потряс основы западной либеральной демократии и поднял ставки в дальнейшей игре, призом в которой на этот раз становится Франция, а через нее и весь Евросоюз.

Куда в таком случае ведут Украину наши доморощенные Сусанины?!