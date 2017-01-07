Трамп заявил, что иметь хорошие отношения с Россией — это благое дело

07.01.2017 (19:16)

Интересно , кого Трамп имел в виду называя их "глупые люди или дураки"?

«Иметь хорошие отношения с Россией — это благое дело, а не плохое. Только глупые люди или дураки могут думать, что это плохо!» — написал он в твиттере.

Трамп отметил, что у США и без того достаточно проблем во всем мире.

«Когда я буду президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем они это делают сейчас, и обе страны, возможно, будут работать вместе, чтобы решить некоторые из многих больших и актуальных проблем и вопросов в мире!» — подчеркнул он в следующем твите.

Интересно , кого Трамп имел в виду называя их "глупые люди или дураки"? И в какой стране мира этих "глупых дураков" больше всех?!

Кажется кому то пришло время сушить сухари!

Конгресс Соединенных Штатов на совместном заседании обеих палат официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах