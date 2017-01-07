Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 8 января

08.01.2017 (06:51)

В Ужгороде переменная облачность, вечером будет идти мелкий снег

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12, в горах местами 15-20 м / с. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 ° мороза, днем 8-13 °, в горах местами 13-18 ° мороза.

Несмотря на ясную ночь, утро в Ужгороде - облачное. Тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Вечером будет идти мелкий снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 16-18 °, днем 8-10 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 8 января:

МАКС: 11.8° (1991)

МИН: -25.0° (1947)

Народный прогноз погоды: 8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы.

В народе этот день назывался Бабьи каши. По каше и погоду предсказывали на ближайшее время: если каша в печи румянится — к снегу. Если до этого времени земля еще хорошо не промерзла, то летом соку не даст, то есть урожай будет не очень хорошим. Наблюдали в этот день за солнцем и за птицами: если около солнца появлялась светлая полоса, это предвещало снег. Если синица с утра пищит — быть морозу ночью, а если галки и вороны устроили непрекращающийся гвалт — быть снегопаду или метели.