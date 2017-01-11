Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 10 января

10.01.2017 (03:17)

В Ужгороде переменная облачность, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12, ночью на высокогорье местами порывы до 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 12-17 °, в горах местами 19-22 ° мороза, днем 6-11 °, в горах местами до 14 ° мороза.

До обеда в Ужгороде продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 12-17 °, днем 6-8 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 10 января:

МАКС: 9.6° (1991)

МИН: -18.1° (1966)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святых из Никомидии.

Наши предки заметили, что погода в этот день указывает на погоду в июле будущего года. Если 10 января случатся снегопады и метели, то в июле будут частые дожди. Если в этот день скирды хлеба были покрыты инеем, это тоже был верный знак того, что будущее лето будет дождливым.