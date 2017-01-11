Бандеровцы взорвали мемориал убитым полякам в Гуте Пеняцкой (ВИДЕО)

10.01.2017 (08:25)

Польша направит МИД Украины ноту в связи с разрушением памятника полякам

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В Бродовском районе Львовской области неизвестные бесславные ублюдки разгромили памятник в Гуте Пеняцкой. Монумент взорвали и оставили на нем различные лозунги. Памятник в Гуте Пеняцкой (ныне несуществующее село в Бродовском районе Львовской области Украины) был установлен в память о поляках, которые были убиты членами дивизии СС "Галиция" в 1944 году. Тогда украинские националисты убили, по разным данным, от 600 до 900 человек, часть из них были заживо сожжены в своих домах и в местном костеле. Село не восстанавливали, на его месте был установлен памятник, представляющий собой каменный крест и две доски со списком имен погибших.Польша направит МИД Украины ноту в связи с разрушением памятника полякам, погибшим от рук украинских националистов, в Львовской области, сообщил польский посол в Киеве Ян Пекло.