Бандеровцы взорвали мемориал убитым полякам в Гуте Пеняцкой (ВИДЕО)
10.01.2017 (08:25)
Польша направит МИД Украины ноту в связи с разрушением памятника полякам
В Бродовском районе Львовской области неизвестные бесславные ублюдки разгромили памятник в Гуте Пеняцкой. Монумент взорвали и оставили на нем различные лозунги.
Памятник в Гуте Пеняцкой (ныне несуществующее село в Бродовском районе Львовской области Украины) был установлен в память о поляках, которые были убиты членами дивизии СС "Галиция" в 1944 году. Тогда украинские националисты убили, по разным данным, от 600 до 900 человек, часть из них были заживо сожжены в своих домах и в местном костеле. Село не восстанавливали, на его месте был установлен памятник, представляющий собой каменный крест и две доски со списком имен погибших.
Польша направит МИД Украины ноту в связи с разрушением памятника полякам, погибшим от рук украинских националистов, в Львовской области, сообщил польский посол в Киеве Ян Пекло.
Комментарии
Рейтинг: 11
Одни осквернители могил жалуются на других осквернителей.Да ,ведь все "укропы западенцы" спят и видят попасть в ЦЕ ЕВРОПУ ,но там им вспомнят ихнее прошлое (что они делали с поляками во время войны),но это будет ИХ проблема ,лучше не ввязываться в их отношения ,так как они одинаково настроены против России ,а то начнут писать ,что длинная рука Москвы их рассорила (братские народы)/
Рейтинг: 19
Забирайте уже их к себе в Европу, как обещали, сколько можно тянуть. Это ваши братья по разуму.
У них и повадки совсем не людские,
Скажите, способен ли кто из людей
Пытать старика на верёвке таская,
Насиловать мать на глазах у детей?
Закапывать жителей мирных живыми,
За то что обличьем с тобой не одно.
Нет! Врёте! Чужое присвоили имя!
Людьми вас никто не считает давно.
Вы чтите войну, и на поприще этом
Такими вас знаем, какие вы есть:
Пристреливать раненых, жечь лазареты,
Да школы бомбить ваших воинов честь?
Рейтинг: 12
Узнали мы вас за короткие сроки,
И поняли, что вас на битву ведёт.
Холодных, довольных, тупых и жестоких,
Но смирных и жалких как время придёт.
И ты, что стоишь без ремня предо мною,
Ладонью себя ударяющий в грудь,
Сующий мне карточку сына с женою,
Ты думаешь я тебе верю? Ничуть!!!
Рейтинг: 19
Когда польские националисты оскверняли памятники советским солдатам, власти Польши почему то молчали, это для них норма, ну значит и этот случай не должен вызывать у них негативную реакцию.Не нравятся пшекам танцы на костях, пусть вспомнят о Советских солдатах которые погибли освобождая их.
Рейтинг: 19
Понятно,что вандализм не украшает ни одно государство,в том числе и Украину,которая уж очень старается стать цивилизованным европейским государством,но пока,как мы видим,безуспешно.Но и не Польше кого-то упрекать в вандализме по отношению к польским памятникам,так как в последние годы Польша именно этим активно занимается,уничтожая советские,а значит и российские,памятники.То есть получается,что "в чужом глазу и соринку вижу, а в своём глазу и бревна не замечаю".
Рейтинг: 18
Всё правильно! Поляки же тоже любят памятники уничтожать.Что посеешь, то и пожнешь.За что боролись, на то и напоролись! Хохляки (холопы) и поляки (хозяева) - дружба на веки?