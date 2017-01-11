Курс валют на 10 января (+ новости экономики)

|Курс валют в банках Ужгорода на 10 января
Доллар пробил психологическую отметку, а евро вырос в цене больше чем на гривню.
На сегодня, 10 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.
1 доллар США – 27,02 грн;
1 евро – 28,61 грн;
10 российских рублей – 4,45 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями 6 января вырос сразу на 74 копейки, одним махом отыграв все падение, зафиксированное после нового года.
Евро вырос на 1,01 грн. Российский рубль "поправился" на 12 копеек.
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Коммерческий курс: доллар — 27.89 грн/$, евро — 29.59 грн/евро, российский рубль — 4.65 грн/рубль.
Покупка на черном рынке: доллар — 27.06 грн/$, евро — 28.36 грн/евро, российский рубль — 4.23 грн/рубль.
Продажа на черном рынке: доллар — 27.86 грн/$, евро — 29.51 грн/евро, российский рубль — 4.67 грн/рубль.
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Эксперты прогнозируют, что в январе курс наличного доллара может подняться до 28,5 грн. Превышение этого уровня, по мнению аналитиков, возможно в случае агрессивного поступления ликвидности в рынок, либо при выходе крупного покупателя на межбанк.
Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривни носит ситуативный характер.
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