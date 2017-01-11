Курс валют на 10 января (+ новости экономики)

10.01.2017 (09:26)

Курс валют в банках Ужгорода на 10 января

Доллар пробил психологическую отметку, а евро вырос в цене больше чем на гривню.

На сегодня, 10 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 27,02 грн;

1 евро – 28,61 грн;

10 российских рублей – 4,45 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями 6 января вырос сразу на 74 копейки, одним махом отыграв все падение, зафиксированное после нового года.

Евро вырос на 1,01 грн. Российский рубль "поправился" на 12 копеек.

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Коммерческий курс: доллар — 27.89 грн/$, евро — 29.59 грн/евро, российский рубль — 4.65 грн/рубль.

Покупка на черном рынке: доллар — 27.06 грн/$, евро — 28.36 грн/евро, российский рубль — 4.23 грн/рубль.

Продажа на черном рынке: доллар — 27.86 грн/$, евро — 29.51 грн/евро, российский рубль — 4.67 грн/рубль.

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Эксперты прогнозируют, что в январе курс наличного доллара может подняться до 28,5 грн. Превышение этого уровня, по мнению аналитиков, возможно в случае агрессивного поступления ликвидности в рынок, либо при выходе крупного покупателя на межбанк.

Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривни носит ситуативный характер.