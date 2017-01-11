Горнолыжные курорты в Закарпатской области

10.01.2017 (09:59)

Горнолыжные курорты Закарпатья

В Закарпатье расположена львиная доля горнолыжных трасс Украины. Что, в сочетании с наличием термальных источников и невероятных пейзажей, делает этот регион излюбленным местом отдыха как украинцев так и гостей из других государств.

Часть из них является достаточно раскрученными и дорогими, а часть малоизвестных и значительно более дешевых. Предлагаем вашему вниманию подборку горнолыжных трасс Закарпатья.

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Изки Закарпатская область Межгорский район (Карпаты)

Изки - новый горнолыжный комплекс, находится в селе Изки по дороге из Воловца в Межгорье сразу за Пилипцем на высоте около 700 м над уровнем моря. Изки - молодой перспективный горнолыжный курорт, ориентированный на корпоративный и семейный отдых. Находятся Изки недалеко от популярных курортов Подобець и Пилипец. Пологие широкие трассы, красивые пейзажи. Хорошо развита инфраструктура отдыха, есть прокат снаряжения и школа лыжников.

Расстояния: Ивано-Франковск - 137 км, Львов - 190 км.

Спуски: 700 м, трасса низкого уровня сложности 1000 м, трасса среднего уровня сложности, ширина местами 200 м.

Подъемники: тарелочный бугель 950 м и двухкресельный подъемник 980 м.

Устройство спусков: ратрак, снежные пушки.

Как доехать: Поездом: до станции Воловец, от станции автобусом до Межгорья.

Автомобилем • Львов-Стрый-Нижние Ворота-Воловец-Изки - 190 км, • Ивано-Франковск-Долина-Межгорье-Изки - 137 км, • Ужгород-Нижние Ворота-Воловец-Изки - 112 км.

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Лазещина Закарпатская область Раховский район (Карпаты)

Лазещина - приемлемый вариант отдыха для новичков и приятного завершения отдыха тем, кто спускается с Говерлы. Трасса пологая, короткая. Чаще всего в Лазещине останавливаются туристы, которые ездят кататься в Буковель, к которому 10-12 км. Цены аренды жилья здесь значительно дешевле, чем в Буковеле. От Лазещины несколько километров до Ясиня, которая зачастую является промежуточным пунктом во время путешествия на Драгобрат. Ближайшие горнолыжные курорты: Ясиня (3,7 км), Яблуница (9,7 км), Драгобрат (18,3 км), Буковель (20,6 км), Ворохта (25,7 км), Рахов (34,8 км), Яремче (40 км).

Расстояния: Ивано-Франковск - 75 км, Рахов - 34,8 км.

Спуски: 500 м, 1 трасса низкого уровня сложности, перепад высот 80 м.

Подъемники: 1 бугель на 350 м.

Как доехать: В Ивано-Франковска, потом на Рахов или поездом Львов-Рахов.

Маршруткой, дизель-поездом, автомобилем через Яремче дороге на Рахов.

Автомобилем Ивано-Франковск-Мукачево (H-09) до села Лазещина.

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Ясиня Закарпатская область Раховский район (Карпаты)

Ясиня находится на высоте 650 м над уровнем моря у подножия гор Говерла, Петрос и Близница. Отдых в Карпатах в Ясине можно провести летом и зимой. В Ясини начинается много пешеходных туристических маршрутов. Зимой с Ясиня постоянно ходят маршрутки на Буковель, к которому 12-15 км. Кроме того с Ясиня отправляются такси на Драгобрат. Большинство туристов, путешествующих на своем автомобиле и планируют отдыхать на Драгобрате, оставляют свои автомобили на платной стоянке в Ясиня у отеля "Эдельвейс". Зимой Ясиня - популярный горнолыжный курорт. Трассы в Ясиня и отдых в Ясине больше рассчитаны на новичков. Лыжные трассы на горе Костеривка - низкой сложности и в урочище Млаки - средней сложности. Прокат снаряжения, услуги инструктора. Для более опытных лыжников в 18 км находится горнолыжный курорт Драгобрат. Добраться до курорта Драгобрат от села Ясиня можно за 1 час. (В зависимости от погодных условий).

Расстояния: Ивано-Франковск - 100 км, Рахов - 32 км.

Спуски: Ясиня - гора Костеривка - 500 м, низкая сложность; Ясиня - урочище Млаки - 800 м, средняя сложность.

Подъемники: бугельные.

Устройство спусков:

Как доехать: Дизель-поезд до Ивано-Франковска или маршруткой.

Машиной от Ивано-Франковска через Яремче.

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Вышка (гора Красия) Закарпатская область Великоберезнянский район (Карпаты)

Находится на высоте 1000 м над уровнем моря. Горы покрыты лиственными лесами, красивые пейзажи вокруг. Достаточно места для катания всем - от новичков до лыжников со стажем. Длинные трассы для спуска около 3500 м. Трассы для новичков и среднего уровня. Снежные пушки и ратраки есть только на нижней трассе.

Расстояния: Ужгород - 67 км.

Спуски 3900 г., несколько трасс разного уровня сложности.

Подъемники: кресельные подъемники, бугель и детский бугель, освещения нет.

Устройство спусков: ратрак, частично снежные пушки и освещения.

Как доехать: Маршрутка или такси от города Ужгород в село Вышка.

Машиной - от Ужгорода через Перечин или со Львова по дороге Ужгорода через Самбор и Турку.

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Рахов Закарпатская область (Карпаты)

Красивый вид с горы Менчул, размещенной в самом городе на Черногорский массив и самую высокую гору Украины - Говерлу.

Трассы для начинающих и среднего уровня сложности для тех, кто хочет отточить мастерство. Трасса привлекает частой сменой уровня наклона. Удобный вариант для начинающих, дешевые услуги инструктора, удобно добираться.

Расстояния: Ивано-Франковск - 140 км.

Спуски 1400 г., 3 трассы среднего уровня сложности.

Подъемники: 1 бугель.

Как доехать: Ивано-Франковск - Яремче - Рахов.

Маршруткой, дизель-поездом, автомобилем через Яремче.

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Кобылецкая Поляна Закарпатская область (Карпаты)

Два спуска длиной 500 и 800 м, работает пункт проката лыжного снаряжения, есть инструктор, автостоянка. Перепад высот 50 и 80 метров. Ширина горнолыжных трасс на курортном комплексе «Трембита» в поселке Ясная Поляна достигает 100 метров. В 3 км от ТОК "Трембита" на перевале находится туристический приют "Перевал" (850 м над уровнем моря), куда организуются лыжные прогулки.

Расстояния: Ужгород - 186 км, Рахов - 40 км, Великий Бычков - зал. станция - 12 км.

Спуски: два спуска 500 - 800 м, для начинающих и любителей.

Подъемники: 2 выдержки бугельного типа.

Как доехать: Ближайшая железнодорожная станция - Великий Бычков, Богдан. Добираться удобно автобусом из Рахова.

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Черная Тиса, горнолыжная ДЮСШ (Карпаты)

Гора сукровица, дорога - 200 м, трасса - 400 м, перепад высот - 60 м, имеется пункт проката снаряжения. Трасса пологая, короткая.

Спуски: 500 м, перепад высот - 60 м.

Подъемники: 1 бугельного типа на 200 м.

Как доехать: автобусом Рахов-Черная Тиса.

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Богдан Закарпатская область Раховский район (Карпаты)

Богдан - живописное село Украинских Карпат, которое размещено под горами Петрос и Говерла с обоих берегов Тисы. Богдан. Находится Богдан в 15 км от районного центра г.. Рахов. Хорошие зимние виды массива Черногора реки Тиса.

Расстояния: Ивано-Франковск - 160 км.

Спуски 1500 г., трасса среднего уровня сложности.

Подъемники: бугель.

Устройство спусков: ратрак.

Как доехать: Ивано-Франковск - Рахов, далее маршрутка или такси.

Автомобилем - Ивано-Франковск - Яремче - Рахов.

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Новоселица Закарпатская область Перечинский район (Карпаты)

Бугельный подъемник 950 м, перепад высоты 270 м, пропускная способность 850 человек в час. Трасса длиной 1200 м, работают ратраки, есть прокат снаряжения, кафе, автостоянка.

Расстояния: Ужгород - 40 км.

Спуски 1200 г., трасса среднего уровня сложности, перепад высоты 270 м.

Подъемники: бугель, длина 950 м.

Устройство спусков: ратрак.

Как доехать: Маршрутка от города Ужгород или такси от станции Дубиничи.

Машиной - по дороге Ужгорода через Самбор и Турку.

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Солочин Закарпатская область Свалявский район (Карпаты)

Три трассы средней сложности. Часто катаются лыжники, которые приехали одновременно на лечение и отдых. Рядом находятся санатории "Квитка полонины" и "Хрустальный источник». Подъемники ведут на гору высотой 860 м. Прокат лыжного снаряжения, услуги инструктора. Длина всех трасс курорта Солочин - около 1000 м, перепад высот более 200 м, ширина трасс - 50 м.

Расстояния: Мукачево - 35 км, Свалява - 8,5 км.

Спуски: около 1000 м, средней сложности.

Подъемники: бугельный и 2 мультилифты 300, 400 м.

Устройство спусков: ратрак.

Как доехать: Поездом до г.. Свалява, далее маршруткой или на такси.

Машиной по трассе Киев-Чоп через село Поляна.

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Поляна Закарпатская область Свалявский район (Карпаты)

Трасса для начинающих, действует пункт проката, перепад высот 40-70 м. Удобный вариант для тех, кто хочет совместить отдых и лечение.

Расстояния: Мукачево - 35 км.

Спуски: 300 - 700 м, средней сложности.

Подъемники: несколько бугельных подъемников.

Как доехать: Поездом до г.. Свалява, далее маршруткой или на такси.

Машиной по трассе Киев - Чоп, обратить по указателю на Сваляву, Поляну в село Поляна.

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Синяк Закарпатская область Мукачевский район (Карпаты)

Три трассы средней и низкой сложности, трасса для новичков. Пункт проката снаряжения. Многие лыжники приезжают на выходные из Мукачево. Синяк. Карпаты. Хороший вариант для тех, кто хочет совместить отдых и лечение.

Расстояния: Мукачево - 25 км.

Спуски: 400 - 1200 м, 2 средней сложности для начинающих.

Подъемники: 2 бугель и бебилифт 350 м.

Устройство спусков: ратрак, снежные пушки.

Как доехать: Поездом до ст. Мукачево или Карпаты, дальше маршруткой или такси.

Машиной по трассе Киев - Чоп через село Поляна, Карпаты на Синяк.

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Воеводино (Турья Пасека) Закарпатская область Перечинский район (Карпаты)

Отдых в Карпатах в Воеводино - это сочетание дикой природы и благ цивилизации. Расположен курорт Воеводино между Свалява и Перечин. Для лыжников есть трасса среднего уровня сложности и трасса для детей. Перепад высот - до 100 м. Пункты проката снаряжения, в том числе детского, развлечения для детей и взрослых. Работает инструктор. Комфортные условия обучения для новичков, удаленность от цивилизации. Трансферы к подъемникам в Красию, Лумшоры, с. Солочин, санаторий Синяк.

Расстояния: Ужгород - 50 км, Перечин - 18 км.

Спуски: 900 м, средней сложности, для начинающих, трасса для детей.

Подъемники: бугель, бэби-лифт.

Устройство спусков: ратрак, освещения.

Как доехать: Поездом до ст. Ужгород или Свалява, далее маршруткой.

Машиной по трассе Киев - Чоп через село Поляна, из Ужгорода через Перечин, далее по указателям на Воеводино.

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Межгорье Закарпатская область Межгорский район (Карпаты)

Отдых в Карпатах зимой в Межгорье определяется наличием нескольких лыжных трасс средней сложности. На курорте Межгорье есть три трассы, длина наибольшей 2500 м, наименьшей - 1500 м. 3-х кресельный подъемник на гору Маковица, несколько бугельных подъемников, прокат снаряжения, услуги инструкторов, красивые виды с горы и подъемника. Отдых в Межгорье можно совместить с приемом минеральной воды, количество источников достигает нескольких десятков. В районе Межгорье находится курортная зона Сойми.

Расстояния: Львов - 200 км.

Спуски: Несколько трасс средней сложности, до 2000 м, перепад высоты 303 м.

Подъемники: бугель и кресельный подъемник.

Как доехать: Поездом в сторону станции Ужгород, Мукачево, Прага до станции Воловец, далее маршрутками, такси, автобусами до Межгорья.

Автомобилем по трассе Киев-Чоп в с. Нижние Ворота, далее поворот на пгт. Воловец до пгт. Межгорье.

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Верхний Студеный (Бескид) Закарпатская область Межгорский район (Карпаты)

с. Верхний Студеный расположен между Воловцом и Межигорьем за Пилипцем на высоте 710 м над уровнем моря. Три бугельных подъемника и один канатный, трассы подходят для начинающих и любителей, склоны довольно пологие, перепад высот составляет 160 - 200 м. Верхний Студеный известный как горнолыжный комплекс «Бескид». Прокат снаряжения, инструктор.

Расстояния: Львов - 208 км, Воловец - 24 км.

Спуски: Трассы для начинающих и любителей, от 400 до 1200 м.

Подъемники: бугельные, канатный.

Как доехать: Поездом до ст. Бескид.

Машиной по трассе Киев-Чоп, поворот на Воловец.

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Калины Закарпатская область Тячевский район (Карпаты)

Село расположено в долине реки Тересвы, в 36 км от райцентра Тячев и в 25 км от железнодорожной станции Тересва. Трасса низкой сложности, но готовятся трассы большего уровня сложности и длины. Прокат лыжного снаряжения, услуги инструктора, наличие снежных пушек. Наличие снежных пушек и строительство новых трасс открывает ему перспективы будущего горнолыжного курорта.

Расстояния: Мукачево - 130 км.

Спуски: 500 м, низкой сложности, готовятся новые.

Подъемники: бугель.

Устройство спусков: ратрак, снежные пушки.

Как доехать: Поездом до ст. Мукачево, Ужгород, далее маршруткой или автобусом до Тячева, дальше до Калины. Поездом до ст. Тересва, далее автобусом или такси до Калины.

Машиной через Рахов на Усть-Черную.

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Усть-Черная Закарпатская область Тячевский район (Карпаты)

Село находится в Горганах, высота над уровнем моря 553 м. Живописные горы, горные реки добавляют особый колорит этой местности. Трассы разного уровня сложности длиной около 1000 м. Работает бугельный подъемник, есть туристическая база «Елочка», несколько гостиниц и усадеб. Пейнтбол, пункт проката лыж, костюмов, снаряжения, сноубордов, санки, сноутюбингы и т.д.

В Усть-Черной начинается несколько туристических маршрутов на пастбище Красную, Свидовец, Водораздельные Горганы. Популярный туристический курорт летом и зимой.

Расстояния: Мукачево - 170 км.

Спуски: 600 м, трассы различного уровня сложности.

Подъемники: бугель.

Как доехать: Поездом до ст. Мукачево, далее маршруткой или такси.

На машине: Ивано-Франковск - Яблуницкий перевал - Рахов - Тересва - Дубовое - Усть-Черная или через Мукачево - Хуст - Тячев - Тересва - Дубовое - Усть-Черная.

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Ждениево Закарпатская область Воловецкий район (Карпаты)

Село находится в Воловецком районе на высоте 542 м над уровнем моря, недалеко от горы Пикуй. Есть прокат горнолыжного снаряжения, услуги инструктора. Поряд находятся курорты: Подобовец 33,9 км, Пилипец 37 км.

Расстояния: Львов - 180 км, Воловец - 25 км, Свалява - 33 км.

Спуски: около 800 м, перепад высот около 160 м.

Подъемники: бугель.

Устройство спусков: ратрак.

Как доехать: Поездом до ст. Воловец, далее маршруткой или такси.

Машиной по трассе Киев-Чоп, в районе Воловца на Ждениево - 15 км от трассы.

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Осий Закарпатская область Иршавский район (Карпаты)

Две трассы средней и низкой сложности, трасса для новичков. Пункт проката снаряжения. На выходные лыжники приезжают из г.. Мукачево.Осий.

Расстояния: Мукачево - 50 км.

Спуски: 2 трассы спуска - 600 м и 800 м, перепад высот - 60-70 м.

Подъемники: бугельный подъемник 300 м.

Устройство спусков: освещение подъемника.

Как доехать: от Свалявы до Иршавы маршруткой или автобусом, далее на такси до с. Осий.

Машиной по трассе Киев-Чоп, за м. Мукачево вернуть на Иршаву, заповедник "Зачарованный край" в с. Осий.

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Драгобрат Закарпатская область (Карпаты)

Драгобрат - самая высокогорная горнолыжная база Украины. Она находится на высоте 1400 м над уровнем моря. Такое размещение горнолыжного курорта Драгобрат гарантирует хранение снежного покрова до глубокой весны. Прекрасные пейзажи, оторванность от цивилизации, внетрассовое катание, возможность покататься зимой и весной привлекает многих отдыхающих.

Расстояния: Ивано-Франковск - 140 км.

Спуски: 500-1200 м, несколько трасс разного уровня сложности.

Подъемники: 4 подъемника, строительство кресельного подъемника.

Устройство спусков: ратрак, освещения.

Как доехать: Ивано-Франковск - Яремче - Ясиня - Драгобрат.

Маршруткой, дизель-поездом, автомобилем через Яремче в село Ясиня, далее автомобилем УАЗ или ГАЗ-66.

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Пилипец Закарпатская область Межгорский район (Карпаты)

Пилипец находится между селами Межгорье и Воловец на высоте 750 м над уровнем моря. Зимний отдых в Карпатах на курорте Пилипец привлекает внимание в первую очередь горнолыжников и сноубордистов. Трасы разного уровня сложности оборудованы на соседних горах Гимба и Ряпушка. Пилипец имеет три бугельных подъемника. Часть спусков пологие, часть крутые и неровные. На Пилипец распространенный фрирайд. Самая длинная трасса - 4000 м, перепады высот - 150-900 м, внизу есть пологие трассы для новичков. Многие пункты проката снаряжения, для начинающих работают инструкторы по лыжному спорту и сноуборду. Неподалеку от села Пилипец находится живописный водопад Шипот. Близость к курорта Подобовец позволит разнообразить ваш отдых.

Расстояния: Львов - 190 км, Ужгород - 135 км.

Подъемники: Бугельные и якорные подъемники - 400-1550 м, двухкресельный подъемник 1650 м, перепад высот - 150-900 м.

Устройство спусков: ратрак.

Как доехать: Поездом в сторону станции Ужгород, Мукачево, Прага до станции Воловец, далее маршрутками, такси, автобусами до села Пилипец (15 км).

Автомобилем по трассе Киев-Чоп в с. Нижние Ворота, далее поворот на пгт. Воловец до села Пилипец.

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Подобовец Закарпатская область Межгорский район (Карпаты)

Подобовец находится на расстоянии около 10 км от Воловца в сторону Межгорье на высоте 950 м над уровнем моря. Горнолыжный курорт Подобовец славится своей живописной местностью. Подобовец отмечается длинными и крутыми склонами, имеет несколько трасс различной сложности. Нижние части склонов пологие, вполне подходящие для начинающих, верхние могут иметь уровень крутизны до 45 °. На курорте есть детские трассы. Некоторые из трасс имеют освещения. Подобовец знаменит своими «трубами» - своеобразными тоннелями в лесу. Распространенный фрирайд, то есть катание снаружи трассы. В селе Подобовец действует прокат снаряжения, предоставляются услуги инструктора, действует школа горнолыжного катания и сноуборда. Близость к курорта Пилипец позволит разнообразить ваш отдых.

Расстояния: Ужгород - 120 км, Львов - 200 км, с. Воловец - 12 км.

Спуски: Несколько трасс различной сложности, до 4000 м, перепад высот до 400 м.

Подъемники: несколько бугельных.

Устройство спусков: ратрак, освещение на некоторых трассах.

Как доехать: Поездом до станции Воловец, оттуда в село Подобовец (11 км) маршруткой, такси, автобусом.

Автомобилем по трассе Киев-Чоп в с. Нижние Ворота, далее поворот на пгт. Воловец до села Подобовец.





Куда поехать отдохнуть этой зимой в Украине? (ФОТО)