Люди 3-й день откапывают дорогу к селу возле Мукачево (ФОТО, ВИДЕО)

10.01.2017 (10:22)

Село возле Мукачево завалило снегом

Рейтинг: -1

Уже как третий день жители села Бабычи с самого утра расчищают более 5-ти километров сельской дороги, чтобы хоть как-то выбраться из деревни.Как рассказала жительница села Ольга, 6 января на Рождество, дорогу к селу полностью замело снегом. Люди оказались в снежном плену.К сожалению ни один спецтранспорт к селу не доезжает, поэтому, чтобы хоть как-то выбраться люди взялись за лопаты самостоятельно.- В первый день вышло 36 человек с лопатами, которые хоть немного расчистили дорогу, - рассказала Ольга, - не знаю, что себе думают, ни один автомобиль, который убирает снег, не проезжал.Такая же картина была и вчера, люди снова вышли расчищать дорогу, ведь она проходит через поле, поэтому ее довольно быстро заметает снегом.Женщина рассказывает, маршрутки ходят только к селу Лисовица, а дальше людям нужно идти снегом.