В 2016-м на Закарпатье значительно увеличилось количество туристов

10.01.2017 (10:49)

Закарпатье – настоящий туристический рай

В прошлом, 2016-м году, Закарпатье посетило более миллиона туристов, что примерно на 20 процентов больше, чем в 2015-м.

Такую информацию обнародовал Геннадий Москаль в своем интервью. О причинах увеличения потока туристов председатель ОГА отметил:

- Здесь простая арифметика. Количество туристов увеличивается, если есть хорошие дороги, есть на что посмотреть, и есть где вкусно поесть. Помните древнеримский лозунг «Хлеба и зрелищ»? После того, как мы отремонтировали дорогу к Синевирскому озеру, количество туристов здесь увеличилось в семь раз!

После восстановления дороги в Колочаву сюда также стали приезжать в несколько раз больше людей. Поинтересуйтесь, насколько увеличилось количество приезжих в Немецкой Мокрой после строительства лесной туристической дороги и открытие нового этнофестиваля «Закарпатская свальба». Ведь раньше это село было тупиковым. Мы восстанавливаем старые фестивали и начинаем новые. Например, Дни добрососедства с румынским уездом Марамуреш восстановили через 14 лет. А еще в прошлом году вернули государству уникальный на всю Европу Музей леса и сплава на Черной реке, который хотели банально украсть. Теперь возьмемся за его восстановление, отремонтируем дорогу, и люди тоже поедут туда. Делаем все, чтобы привлечь туристов, от которых оживает экономика, местные жители имеют доходы, область получает туристический сбор и так далее.

Напомним, что по опросу, проведенному компанией TNS, Закарпатье стало самым привлекательным местом в Украине для туристов, опередив как соседние «карпатские» области, так и «морскую» Одесскую обл.

Самые известные достопримечательности Ужгорода (ВИДЕО)