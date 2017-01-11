ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

В Ивано-Франковске женщина разделась догола на лютом морозе (ФОТО)

10.01.2017 (11:08)
В Ивано-Франковске галичанка разделась догола в знак протеста
В Ивано-Франковске галичанка разделась догола в знак протеста

Как рассказали правоохранители, находясь возле Пассажа, около 2.40, заметили схватку между двумя женщинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

На замечания и просьбы прекратить конфликт, одна из женщин направилась в сторону гостиницы "Днестр" и начала на ходу быстро раздеваться и выбрасывать свою одежду.

В связи с этим данную женщину остановили и вызвали медицинскую помощь. На указание одеться женщина отказывалась, выкрикивая проклятия и читая молитву. Личность женщины пока установить не удалось.

В соцсетях патриоты сообщили, что женщина разделась в знак протеста против оккупации Крыма и Донбасса. А дралась она с оголтелой сепаратисткой , которая кричала "Путин введи войска - освободи нас".


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

10.01.2017 (11:29) / СЕКРЕТАРИАТ ГЕТ...

Это настоящая патриотка - истинная бандеровка! Путин капут!