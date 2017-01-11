В Ужгороде появятся более вместительные маршрутки

10.01.2017 (11:09)

Ужгородцам обещают более вместительные маршрутки

Первый заместитель мэра Ужгорода Иштван Цап утверждает, что в этом году на городских маршрутах будут ездить большие автобусы и будут оснащены новые остановки.

Об этом Иштван Цап сообщает на своей странице в Фейсбуке:

Учитывая бурные дискуссии на тему общественного транспорта, позволю себе несколько слов о результатах работы городской власти в 2016 г. В сфере общественного транспорта (хотя, в действительности, будет достаточно «многа букафф»))).

В 2015 по городу курсировало 184 16-ти местных автобуса (по нескольким исключениями) с общей вместимостью 3477 пасс. Кстати, без обязательств, определенного количества рейсов и графиков. По результатам проведенного в марте 2016 конкурса с одновременным уменьшением количества автобусов на улицах города до 152 ед. удалось добиться увеличения пассажировместимости к показателю 4623 пасс. Средняя пассажировместимость транспортной единицы составляет сегодня 30 пасс./автобус. В настоящее время, на маршрутах курсирует 40 «старых» 16-ти местных автобусов.

В конце 2015 соответствующим постановлением Кабмина именно органы местного самоуправления были обязаны возмещать перевозчикам проезд льготных категорий из местных бюджетов (государство умыло руки от этой проблемы - только льготы раздает). В Ужгороде право на бесплатный проезд имеют более 26 тыс. человек (без окружающих сел). В 2016 на компенсацию было выделено 13,2 миллиона грн. (Около 50% от потребности).

Выплата компенсации сейчас жестко привязана к данным GPS-мониторинга количества выполненных рейсов. Если на начало внедрения GPS-мониторинга уровень выполнения рейсов и соблюдения графиков составлял около 30%, то в настоящее время этот показатель приближается к 80%.

На официальном сайте горсовета общедоступным есть приложение, с помощью которого можно беспрепятственно наблюдать за движением автобусов на всех маршрутах.

Ужгород, кстати, единственный город в Украине, где школьники пользуются бесплатным проездом независимо от времени суток и года (14600 школьников).

Также, достигнута договоренность с перевозчиками по замене в сентябре 2017-го 40 старых 16-ти местных автобусов на 20 новых с пассажировместимостью 46-50 человек. В свою очередь, город задекларировал компенсацию за льготный проезд по мере необходимости, на что предусмотрено 22,3 миллиона грн.

В 2016-м проведена комплексная инвентаризация автобусных остановок. Определены остановки, где достаточно обустройство зоны ожидания и, соответственно, есть возможность развития площадок ожидания с объектами розничной торговли (на конкурсной основе).

В первом квартале этого года будет установлено первые 6 «умных», современных остановок (полностью аналогичны тем, которые установлены в Праге).

Установлены первые информационные табло на остановках.

П.С. Важно! В первом квартале 2017 будет проведен конкурс на определение перевозчиков на 19, 20, 156, 158 маршрутах. Дополнительно будут внедрены новые маршруты "Дравцы-Корятовича" и "Новый район-центр" через м-н «Боздош». Поэтому все желающие (а экспертов в этом вопросе, судя из баталий в ФБ, много) имеют возможность с чистыми, современными (возможно, даже электро-!), автобусами, управляемыми вежливыми и культурными водителями принять участие в этом конкурсе, получив доступ к, по мнению многих, супер-прибыльному бизнесу с миллионными компенсациями из городского бюджета. Абсолютную законность и прозрачность конкурса гарантируем!

Но куда там Ужгороду до Мукачева? - В Мукачево обещают общественный транспорт евро-класса (ФОТО)