На Закарпатье полиция поймала любителя незаконной охоты (ФОТО)

10.01.2017 (11:29)

Закарпатская полиция поймала браконьера

Сегодня на рассвете, 10 января сотрудники Дубовского отделения полиции в лесном урочище в селе Немецкая Мокрая остановили для проверки джип «Toyota 4Runner» на иностранных номерах.

За рулем авто находился 39-летний житель с.Великая Уголька Тячевского района.

При осмотре автомобиля полицейские нашли в салоне на заднем сиденье ружье, несколько патронов, отстрелянных гильзы и охотничий нож. А в багажнике - тушу убитой косули.

Автомобиль задержан на спецплощадку полиции. По данному факту проводится проверка. Браконьера ожидает уголовная ответственность за незаконную охоту.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Полиция Закарпатья поймала местного браконьера