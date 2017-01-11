На Закарпатье полиция поймала любителя незаконной охоты (ФОТО)

|Закарпатская полиция поймала браконьера
Сегодня на рассвете, 10 января сотрудники Дубовского отделения полиции в лесном урочище в селе Немецкая Мокрая остановили для проверки джип «Toyota 4Runner» на иностранных номерах.
За рулем авто находился 39-летний житель с.Великая Уголька Тячевского района.
При осмотре автомобиля полицейские нашли в салоне на заднем сиденье ружье, несколько патронов, отстрелянных гильзы и охотничий нож. А в багажнике - тушу убитой косули.
Автомобиль задержан на спецплощадку полиции. По данному факту проводится проверка. Браконьера ожидает уголовная ответственность за незаконную охоту.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
Полиция Закарпатья поймала местного браконьера
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дичий из грушева стреляет постоянно косули фазаны реализует в себя в ресторане колиба в грушеве