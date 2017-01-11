Савченко едет искать поклонников в Чехии

10.01.2017 (11:48)

Савченко едет с визитом в Прагу

На этой неделе внефракционный народный депутат Надежда Савченко посетит Чехию.

По словам депутата Европейского парламента от Чехии Павела Свободы, который пригласил ее в Прагу, здесь она планирует встретиться с представителями неправительственных организаций и депутатами парламента.

Также Свобода отметил, что у Савченко среди чехов есть много сторонников еще со времен ее плена в России.

"Я знаю, что многие люди в Чехии выступили, чтобы поддержать ее. Я также участвовал в протестном голодании за освобождение Савченко вместе с моими коллегами из Европарламента, где, собственно, я и встретил Надежду", - отметил евродепутат.

Кроме того, он добавил, что Савченко во время визита хочет лучше познакомиться с Прагой, где политик ранее провела несколько незапланированных часов, когда летела в Брюссель.

Также, как сказал Свобода, что украинский депутат выразила заинтересованность встретиться с рядом личностей, однако их имена он не назвал.

Заметим, что член украинского парламента будет находиться в Чехии со среды до пятницы.

За эти три дня нардеп собирается встретиться с представителями неправительственных организаций, принять участие в пресс-конференции и поговорить с членами чешского парламента.

К слову, несколько чешских неправительственных организаций, среди которых известная "Человек в беде", оказывают гуманитарную помощь пострадавшим в результате российской агрессии в Донбассе. Чехия также принимает на лечение украинских военных, а на отдых - детей из пострадавших регионов Украины.

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