Полиция Мукачевщины задержала молодого вора-рецидивиста

10.01.2017 (11:54)

На Мукачевщине 18-летний парень "чистил" односельчан

Вчера, 9 января, в Мукачевское отделение полиции обратилась жительница села Кленовец и сообщила, что ее обокрали. На место прибыла следственно-оперативная группа и группа быстрого реагирования.

Как сообщила потерпевшая, она на несколько минут вышла из дома, а когда возвращалась, то заметила, как со двора вышел мужчина. Женщина сразу пошла проверить из дома что-то не украли.

Неизвестный воспользовавшись отсутствии хозяев похитил из дома деньги в сумме 9000 гривен и строительные инструменты. Его оперативно задержали полицейские группы быстрого реагирования.

Как выяснилось в дом зашел 18-летний односельчанин потерпевшей, который уже привлекался к криминальнои ответственности. В совершении кражи он признался, краденые вещи изъяты и возвращены владелице, правда несколько сотен гривен парень успел потратить.

По данному факту начато уголовное производство по ст.185 ч.3 Уголовного кодекса Украины (кража с проникновением в помещение). Вору грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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