В Ужгороде мужчина регулярно похищал из супермаркета спиртное

10.01.2017 (12:21)

Ужгородская полиция разыскала вора, который похищал из супермаркета алкоголь

К правоохранителям обратился работник торгового заведения и сообщил, что неизвестные несколько раз выносили из магазина алкоголь.

В первый раз были похищены две бутылки общей стоимостью 566 гривен, второго - 3 бутылки на 760 грн. Криминальная полиция Ужгородского отдела полиции установила, что в обоих случаях фигурирует 33-летний житель Ужгорода. Мужчину разыскали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража. Тайное хищение чужого имущества наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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