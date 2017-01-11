На Львовщине памятник погибшим полякам осквернили адепты Путина?

|На Львовщине вандалы осквернили памятник погибшим полякам
На Львовщине неизвестные вандалы повредили памятник убитым полякам, погибшим от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области.
Памятный знак, на котором высечены фамилии погибших в годы войны, уничтожили этой ночью, рассказал первый заместитель председателя Бродовской райгосадминистрации Владимир Адамец. По его словам, сейчас на место выехала следственно-оперативная группа, представители СБУ и районной власти. Правоохранители оценивают повреждения памятника и устанавливают причастных к акту вандализма.
Очень удивительно, что информация об этом событии впервые появилась в российском информагентстве Regnum, а также в пророссийских украинских изданиях. К тому же, первые сообщения появились еще вечером 9 января, хотя, по данным местных властей, памятник повредили только в ночь на 10 января.
Украинский историк, председатель «Украинского института национальной памяти» Владимир Вятрович считает уничтожение памятника в Гуте Пеняцкой провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений, выгодной третьей стороне.
Бандеровцы взорвали мемориал убитым полякам в Гуте Пеняцкой (ВИДЕО)
Рейтинг: -14
Комментарии
Рейтинг: 32
В селах от Барвинкоша до Середнего люди жалуются, что вночи пропадавуть курки, гуски, качки.Украинский историк и милиция кажуть же то выгодно Путину и России. В общем во всех бедах виноват Путин и Россия. Поступила команда, срочно гледати Путина.