На Львовщине памятник погибшим полякам осквернили адепты Путина?

10.01.2017 (12:42)

На Львовщине вандалы осквернили памятник погибшим полякам

На Львовщине неизвестные вандалы повредили памятник убитым полякам, погибшим от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области.

Памятный знак, на котором высечены фамилии погибших в годы войны, уничтожили этой ночью, рассказал первый заместитель председателя Бродовской райгосадминистрации Владимир Адамец. По его словам, сейчас на место выехала следственно-оперативная группа, представители СБУ и районной власти. Правоохранители оценивают повреждения памятника и устанавливают причастных к акту вандализма.

Очень удивительно, что информация об этом событии впервые появилась в российском информагентстве Regnum, а также в пророссийских украинских изданиях. К тому же, первые сообщения появились еще вечером 9 января, хотя, по данным местных властей, памятник повредили только в ночь на 10 января.

Украинский историк, председатель «Украинского института национальной памяти» Владимир Вятрович считает уничтожение памятника в Гуте Пеняцкой провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений, выгодной третьей стороне.

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