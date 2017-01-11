На выходных в Ужгороде состоятся три праздничных фестиваля

10.01.2017 (14:51)

14-15 января Ужгород будет громко фестивалить

В конце этой недели закарпатцев и гостей края ждут зрелищные гастрономический и колядницкие фестивали, они объединены одним оригинальным названием - «Василия».

Новогодне-рождественские веселья продлятся два дня подряд в Ужгороде ко дню Святого Василия Великого.

14 января на площади Почтовой стартует областной фестиваль-конкурс вертепов и колядницких групп «Новая радость стала...». Этот праздник проводится в области впервые по инициативе Геннадия Москаля, участие в нем примут коллективы со всей области. Их выступления будет оценивать компетентное жюри, а завершится день большим концертом. Почетными гостями фестиваля станут коллективы из-за пределов края. В частности, академический ансамбль народной музыки «Узор» с Тернопольщины, а также одесская шоу-группа «Black stars». Чернокожие «афроукраинцы» в вышиванках будут петь украинские народные песни и исполнят хиты 80-х. Группа посетит праздник по личному приглашению Москаля. Начало фестиваля-конкурса - в 12.00.

Параллельно в винных подвалах «Совиное гнездо» в этот же день откроется ярмарка вина, меда, сыра, фермерских продуктов. Гостей также угощать традиционными закарпатскими блюдами, будет работать детская площадка, зона мастер-классов и хенд-мейда. Гастрономическая ярмарка, также проводится по инициативе Москаля, продлится два дня.

А в воскресенье, 15 января, Закарпатский областной музей народной архитектуры и быта приглашает посетить один из самых любимых зимних фестивалей края «Коляды в старом селе», принять участие в веселых колядования и щедрование вместе с другими участниками и хозяйками музейных домов. Фестиваль начнется в 11.00 торжественным шествием с площади Театральной в музей. 11.30 состоится праздничное богослужение в Шелестовской церкви архангела Михаила XVIII в. на территории скансена. Торжественное открытие фестиваля и выступления колядницких групп Закарпатья начнутся в 12.00. Желающие смогут также попробовать рождественские блюда Закарпатья, сфотографироваться с колядниками и посетить ярмарку-продажу изделий народных мастеров края.

Приглашаем на праздники закарпатцев и многочисленных туристов!

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