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Как в Закарпатье чистят дороги от снега (ВИДЕО)

10.01.2017 (15:16)
В Закарпатье оригинальным способом убирают снег
В Закарпатье оригинальным способом убирают снег
Жители Межгорского района Закарпатской области - люди изобретательные. Интересный способ очистки дороги от снега придумали жители Колочавы.
Видео опубликовал Василий Дербак и довольно креативно подписал: «На борьбу с непогодой в Колочаве сельсовет выделил спец технику».
Действительно, закарпатцы - люди мудрые, даже во время критических ситуаций умеют находить нестандартные решения.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

10.01.2017 (15:22) / Мешканець

При коммунистах такого не было, дороги были очищены от снега, в каждой деревне был гусеничный трактор.

10.01.2017 (17:22) / барыга

Ну да, при коммунистах много чего не было, че там какой-то трактор

10.01.2017 (18:39) / Читатeль

дай рабу помечтать, авось сралин оживет и всех савковских рабов в ГУЛАГ соберет. ))