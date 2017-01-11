Как в Закарпатье чистят дороги от снега (ВИДЕО)

|В Закарпатье оригинальным способом убирают снег
Жители Межгорского района Закарпатской области - люди изобретательные. Интересный способ очистки дороги от снега придумали жители Колочавы.
Видео опубликовал Василий Дербак и довольно креативно подписал: «На борьбу с непогодой в Колочаве сельсовет выделил спец технику».
Действительно, закарпатцы - люди мудрые, даже во время критических ситуаций умеют находить нестандартные решения.
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Комментарии
Рейтинг: 5
При коммунистах такого не было, дороги были очищены от снега, в каждой деревне был гусеничный трактор.
Рейтинг: -4
Ну да, при коммунистах много чего не было, че там какой-то трактор
Рейтинг: 2
дай рабу помечтать, авось сралин оживет и всех савковских рабов в ГУЛАГ соберет. ))