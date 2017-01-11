Закарпатская ОГА разорвет договора с перевозчиками за срыв графиков движения

10.01.2017 (15:56)

Перевозчики в Закарпатье несоблюдают графики движения

Проблемы, которые возникли с перевозкой закарпатцев в течение праздничных дней рассмотрели 10 января на совещании в Закарпатской ОГА. В частности - отсутствие пригородного сообщения в Иршавском районе во время Рождественских праздников, получило огласку в электронных СМИ и соцсетях.

Как отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, строительства и инфраструктуры Закарпатской ОГА Эдуард Маляр, пригородные маршруты движения относятся к компетенции районных администраций, они несут ответственность за перевозку пассажиров на этих рейсах. Чтобы таких случаев в дальнейшем не возникало, Е. Маляр рекомендовал Иршавской райгосадминистрации пересмотреть периодичность автобусных рейсов, разработать расписание на выходные дни и обязать перевозчиков их выполнять.

Кроме того, по информации ЗАО "Закарпатавтотранс", в течение праздничных дней в области были случаи несоблюдения перевозчиками согласованных накануне графиков движения на междугородных маршрутах. С ними, по словам Эдуарда Маляра, Закарпатская ОГА досрочно расторгнет договора на перевозку пассажиров.

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