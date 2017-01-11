Ректор УжНУ о итогах прошлого и изменениях на текущий год

10.01.2017 (16:47)

В УжНУ рассказали о итогах прошлого и изменениях на текущий год

Сегодня, 10-го января, в Ужгороде состоялась отчетная пресс-конференция ректора УжНУ, профессора Владимира Смоланки.

"Впервые в 2016-м году мы вошли в число 20 лучших вузов страны по результатам консолидированного рейтинга высших учебных заведений Украины. Кроме того, по результатам международного рейтинга ARES были рейтингуемые и заняли 13 место среди украинских вузов", - отметил ректор.

Проректор УжНУ Игорь Король рассказал об изменениях по выплатам стипендий студентам. "Согласно постановлению Кабмина в первом семестре стипендии будут выплачиваться согласно рейтингу, который будет составлен по среднему баллу. Со следующего семестра будет создаваться новый рейтинг, согласно которому и будут выплачиваться как академические, так и социальные стипендии. Размер стипендий будет увеличен, в том числе и на естественные специальности. Университетские положения о выплате стипендий будут заключаться вместе с студенческим советом и профком студентов.

Минимальная стипендия составит 1100 гривен. Если же студент имеет право претентуваты на две стипендии, то он будет получать большую из них. В результате таких изменений стипендию будут получать те студенты, которые являются лучшими среди своей специальности и курса. Таким образом хотят поощрять обучение студентов ", - пояснил проректор. В то же время, как отметил Владимир Смоланка, таким образом будет создаваться конкурентная среда, такой подход ближе к европейскому.

Проректор Мирослава Лендьел рассказала, что в этом году УжНУ будет финансировать совместный проект с Британским советом по знанию английского языка преподавателями. Такое тестирование будет удостоверять языковую компетентность изложений вуза. Тех преподавателей, которые пройдут тестирование, будут побуждать к тому, чтобы они начали преподавания отдельных курсов на английском языке, в частности для магистров.

Проректор УжНУ Александр Рогач рассказал о финансовых достижениях вуза: "Впервые в этом году мы разместили на депозитных счетах 20 миллионов гривен в банках государственного сектора экономики. В результате в конце года получили прибыль в 3,2 миллиона гривен. Замечу, что у нас есть гарантированная возможность в любой момент вернуть средства на казначейские счета УжНУ. Отдельно хочу остановиться на внедрении системе "Prozorro". Действительно сначала мы довольно осторожно использовали систему. Но начиная с февраля 2016 года мы провели 26 реальных закупок, ожидаемая стоимость от которых составляла более 2 миллионов 400 000 гривен. в то же время заключены договоры были на 300 000 гривен меньше, то есть удалось сэкономить почти 17% средств. Для нас в приоритете более широкое использование системы "Prozorro".

Владимир Смоланка сообщил, что этому году запланировано продолжить ремонты жилого и аудиторного фонда УжНУ. В частности продолжатся работы в общежитии №4 на четвертом этаже блока А. Также приступили к капитальному ремонтов общежитий на набережной. Как отметил ректор запланировано в течение нескольких лет завершить реконструкцию и этих общежитий.

Студенты УжНУ против объединения факультетов (ВИДЕО)