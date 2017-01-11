В Ужгороде река Уж превратилась в ледовый каток (ФОТО)

|Река Уж превратилась в ледовую арену
Популярный да еще и бесплатный каток прямо в центре Ужгорода: благодаря аномально низким для Ужгорода температурам Уж сковал лед и река превратилась в бесплатный каток.
Смельчаков покататься достаточно: кто-то даже предусмотрительно прихватил с собой коньки. На ледяном покрытии катаются как взрослые, так и дети (которые до сих пор на карантине).
Единственная официальная каток в городе стоит 80 грн/час, к тому же, его мало для 130-тысячного города. Неудивительно, что дети ищут бесплатную альтернативу.
Тем не менее, такое экстремальное катание очень опасно, ведь лед может не выдержать. К тому же, детвора катается без присмотра взрослых.
Уровень воды в реке, разумеется, небольшой, однако испытывать на себе температуру воды, провалившись под лед, где она более тонкая, вряд ли кому хочется. Будьте осмотрительны!
Кстати, еще в ноябре исполком городского совета В Ужгороде запретил ловить рыбу и ходить по льду.
Рейтинг: 5
Комментарии
Рейтинг: 2
А кто-нибудь знает, куда исчезли лебеди ? Сами улетели или отловили их ? Поделитесь инфой, пжлст.
Рейтинг: -1
баклан ватоголовый под мостом они.
Рейтинг: 1
Нет лебедей на речке, только утки плавают в полынье.