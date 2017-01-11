Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 11 января 2017 г.

11.01.2017 (06:41)

В Ужгороде сегодня будет ясная погода и безоблачный вечер. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах большей части территории области гололедица. Ветер северный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 13-18 °, в горах местами 20-23 °, днем 3-8 ° мороза.

Пасмурная ночь и хмурое утро сменятся в Ужгороде ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 14-16 °, днем 4-6 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 11 января:

МАКС: 9.6° (1991)

МИН: -19.9° (1969)

Народный прогноз погоды: 11 января Церковь чтит память 14 тысяч Вифлеемских младенцев. В старину в этот день было принято в сумерках отдыхать на печи и полатях, рассказывая детям сказки и загадывая загадки. Молодежь проводила время на посиделках. Наши предки в этот день следили за ветром и облаками: если ветер дул с севера, а небо при этом было безоблачным, то следовало ожидать мороза.