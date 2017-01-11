В Мукачево водитель маршрутки повесился прямо в микроавтобусе

11.01.2017 (08:57)

В Мукачево водитель маршрутки совершил суицид прямо в микроавтобусе

Вчера, 10 января около 19:30 было получено сообщение от врача скорой медицинской помощи, о обнаруженнии не опознанного трупа мужчины, который повесился в марштном такси "Газель", на котором он работал водителем.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

По предварительным данным, стало известно, что тело наложившего на себя руки обнаружила возле собственного дома в Мукачево его дочь. Погибший 52-летний мукачевец, житель микрорайона Черемушки.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Полиция выясняет все обстоятельства гибели.

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