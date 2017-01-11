Курс валют на 11 января (+ новости экономики)

11.01.2017 (09:09)

Курс валют в банках Ужгорода 11 января

Курс доллара в Украине продолжает стремительно расти, гривна вновь подешевела к основным инвалютам в курсах Национального банка.

На сегодня, 11 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,18 грн;

1 евро – 28,72 грн;

10 российских рублей – 4,53 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями вырос на 16 копеек. Накануне доллар подорожал на 74 копейки, одним махом отыграв все падение, зафиксированное после нового года.

Евро вырос еще на 11 копеек после вчерашнего взлета на 1,01 грн. Российский рубль "поправился" на 8 копеек.

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Вчера, сразу после начала торгов, доллар устремился вверх, за несколько минут дойдя до 27,15/27,40 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Национальный банк не стал ждать продолжения и сразу же объявил о готовности продать на аукционе до 100 млн долларов, хотя в такой масштабной интервенции потребности не было. Готовностью продать так много сразу Национальный банк решил продемонстрировать решимость сдерживать рост доллара на текущем уровне. Он удовлетворил 89% заявок, продав комбанкам 51 млн долларов при объеме заявок в 57,3 млн Курс отсечения вырос на 20 копеек и составил 27,10 гривен.