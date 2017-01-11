"Платинум Банк" закрыли, что будет с вкладчиками?

11.01.2017 (10:06)

НБУ закрыл "Платинум Банк" из-за неплатежеспособности

Правление Национального банка Украины 10 января приняло решение об отнесении "Платинум Банка" к категории неплатежеспособных.

Как отмечает регулятор, по результатам диагностического обследования "Платинум Банка", проведенного в первой половине 2016 года, в июне 2016 года был утвержден необходимый объем докапитализации. Ее должны были провести до 1 января 2017 года, но банк не достиг положительного значения капитала.

Национальный банк отмечает, что 97% (197 тысяч человек) всех вкладчиков Платинум Банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд грн.

Физическими лицами - владельцами существенного участия в "Платинум Банке" являются Борис Кауфман и Григорий Гуртовой, отмечает регулятор.

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