Как распознать заполнившие Украину фальшивые 500-гривневые купюры?

11.01.2017 (11:18)

Украину заполнили фальшивые 500-гривневые купюры

Национальный банк изымает из денежного оборота страны поддельные украинские банкноты номиналом 500 гривен, 2006 года выпуска.

Регулятор уточнил, что изымает купюры, изготовленные полиграфическим способом печати и с имитацией ультрафиолетовой и инфракрасной защиты.

НБУ сформулировал 13 признаков подделок 500-ок:

- Цвета фальшивых банкнот приближены к цвету настоящих банкнот;

- Изображения на подделках выполнены подобными оригиналу полиграфическими способами печати (глубоким, высоким, офсетным). Рельефность элементов глубокой печати чувствуется на ощупь. Качество печати хуже, чем на настоящих банкнотах;

- Бумага поддельных банкнот не флюоресцирует в ультрафиолетовых лучах (УФЛ).

- Водяные знаки: во-первых, многоцветный водяной знак (портретное изображение Г. Сковороды) имитирован печатью на обратной стороне банкноты, в УФЛ видим, как темное изображение; во-вторых - светлый элемент водяного знака (изображение графического знака национальной денежной единицы Украины) имитирован тиснением бумаги;

- Погруженная в толщу бумаги защитная лента имитирована печатью на обратной стороне банкноты, текст на ленте читается, в УФЛ флуоресцирует голубым и бледно-зелеными цветами (на настоящей банкноте - лента флуоресцирует желтым и голубым цветами). С обратной стороны флуоресценция ленты не совпадает с ее печатным изображением;

- Защитные волокна: в бумаге присутствуют видимые волокна красного и зеленого цветов, которые в УФЛ флуоресцируют красным и зеленым цветами, что не соответствует оригиналу (на настоящей банкноте защитные волокна невидимые при дневном свете, в УФЛ имеют двухцветную флуоресценцию красного и зеленого цветов).

- Флуоресцентная защита имитирована, цвета флуоресцирующих изображений приближены к оригиналу. С лицевой стороны все изображения зеленого цвета в УФЛ флуоресцируют желто-зеленым цветом.

- Инфракрасная защита имитирована, карта инфракрасных изображений приближена к оригиналу.

- Эффект изменения цвета оптически-переменного изображение ромба на лицевой стороне банкноты имитированы, но цвета отличаются от оригинала. На настоящей банкноте цвет меняется с фиолетового на оливково-зеленый, на поддельной — с фиолетового на оливково-коричневый.

- Микротексты имитированы и читаются.

- Части сквозного элемента (цифровое обозначение номинала “500“) при рассмотрении банкноты против света не совпадают.

- Латентное изображение в виде цифрового обозначения номинала “500“ имитировано.

- Магнитная защита не имитирована.

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