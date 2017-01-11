|ТОП букмекеров регулярно пополняется новыми компаниями
Рейтинг лучших букмекерских контор составляется на основе объективного отбора, выполненного экспертами в мире ставок на спорт. Из сотен компаний отбирается 10, 20, 50 или 100 наиболее ответственных и безопасных. Главными критериями является гарантия выплат, законная и абсолютно прозрачная деятельность. Ведь если букмекер не соответствует этим требованиям, то все остальные его преимущества ничего не значат.
Открыв депозит в одной из представленных в рейтинге БК, вы можете быть уверены в честности конторы и гарантированном получении выигрыша. Для начала можно зарегистрироваться в популярной среди беттеров конторе PariMatch. Делать ставки позволяет не только официальный сайт, но и зеркало букмекерской конторы Париматч
.
Как выбрать БК
Идеальной букмекерской конторы не существует, каждая имеет свои достоинства и недостатки. Некоторые параметры исключают друг друга. Например, в конторах с широкой росписью вы не найдёте высоких коэффициентов и наоборот, чем выше коэффициенты, тем уже роспись. В большинстве случаев достоинства полностью оправдывают недостатки и не влияют на качество игры. Чтобы выбрать подходящую букмекерскую контору, следует оценить все плюсы и минусы, а также свериться с рейтингом. Если ваш выбор совпадает с рекомендациями специалистов – добро пожаловать в мир беттеров!
Рейтинг лучших БK
:
Pari-Match
Winline
LeonBets
Vulkan
Марафон
1XBet
William Hill
SportingBet
Bwin
888Bet
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, которое является резервной копией основного ресурса.
Принцип отбора БК
В процессе работы над рейтингом проводится анализ нескольких сотен онлайн-операторов, список составляется с учётом мнения профессионалов, он ориентирован на беттеров, проживающих в нашей стране и носит рекомендательный характер. Для составления рейтинга учитывались следующие моменты:
История и репутация компании.
Наличие лицензий.
Выгодные условия.
Варианты вывода средств.
Выбор платёжных систем.
Коэффициенты.
Разнообразие видов спорта.
Охват событий.
Ширина росписи.
Бонусы и акции.
Работа техподдержки.
Функционал сайта.
Наличие мобильной версии.
Возможность ставить в режиме live.
ТОП букмекеров регулярно пополняется новыми компаниями, которые предлагают лучшие условия и проявляют себя как честные, ответственные букмекеры.
Актуальность и объективность рейтинга – прекрасная возможность обезопасить себя от мошенников и сделать ставки на спорт одной из статей своего дохода.
Комментарии
Рейтинг: 5
ЕЩЕ БЫ КАЗИНО И БОРДЕЛИ ПРОРЕКЛАМИРОВАЛИ.