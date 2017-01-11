В Закарпатье колядника-дебошира кинули за решетку

11.01.2017 (13:48)

В Закарпатье арестовали колядника избившего водителя на дороге

Как уже сообщал UA-Reporter, на Рождественские праздники, вечером 7 января, на улице села Верхняя Ростока Иршавского района произошел инцидент, который едва не завершился трагически.

Около 20.40 по центральной улице села ехал автомобиль "ВАЗ-2115", за рулем которого находился 40-летний житель села Малая Ростока. Мужчина вместе с женой возвращался домой из соседней деревни. По дороге они встретили колядников, которые шли по проезжей части. Водитель остановился и сделал им замечание. Это ребятам не понравилось. Один из колядников, 19-летний житель с.Горбок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала вылез на капот машины, препятствуя водителю в дальнейшем движения. Далее ударил водителя деревянной палкой по голове, причинив ему перелом костей черепа.

Пострадавший оказался в реанимации. Его обидчика задержала полиция. Начато уголовные производства по ст.121 ч.1 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст.296 ч.1 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному было объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

10 января Иршавский суд по ходатайству следователя, согласованному Хустской местной прокуратурой, избрал фигуранту дела мера пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога.

19-летнему жителю Иршавщини за содеянное грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Досудебное расследование по делу продолжается, следователи выясняют все обстоятельства данного преступления.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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