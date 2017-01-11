Цифры, которые шокируют : 63 военнослужащих ВСУ совершили самоубийство

|Большая часть военнослужащих ВСУ не хотят воевать
По данным ведомства, в зоне вооруженного конфликта на юго-востоке страны 63 военнослужащих ВСУ совершили суицид. Для сравнения, от болезней умерли 58 украинских силовиков. Журналист издания «Украинская правда» Алексей Братущак опубликовал на своей странице в Facebook ответ Министерства обороны Украины на запрос о потерях среди личного состава ВСУ в Донбассе.
«В боях погибло 211 военнослужащих, а не в боях — 256. Шокируют цифры по количеству самоубийств — 63, по умершим вследствие болезней — 58. Как вообще смертельно больные могли быть в АТО?» — написал он.
«Цифры, которые шокируют. В прошлом году в «АТО» небоевых потерь среди украинских военных было больше, чем погибших в боях», — добавил Братущак.
Приведенные минобороны цифры в очередной раз подтверждают мнение о том, что большая часть военнослужащих ВСУ не хотят воевать
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Комментарии
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"Приведенные минобороны цифры в очередной раз подтверждают мнение о том, что большая часть военнослужащих ВСУ не хотят воевать и осознают гражданский характер военного конфликта", - уверен политолог.
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Не ребяты не угадали - это кара Господня. И собаки их жрут и замерзают и с окон выбрасывают просто дохнут херои это не спроста...
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И самолеты с ними падают,и стреляют в них в прямом эфире.