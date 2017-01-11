В Чехию прибыла с визитом Надежда Савченко

11.01.2017 (17:20)

Савченко прибыла с трехдневным визитом в Прагу

Украинский политик и бывший военный пилот Надежда Савченко, 2 года находившейся в плену в российской тюрьме, прибыла с трехдневным визитом в Прагу в среду, 11 января.

Украинский политик запланировала встречу с представителями чешских неправительственных организаций, которая пройдет в среду в библиотеке им. Вацлава Гавела. Помимо этого, политик встретится с несколькими чешскими депутатами и сенаторами. С Надеждой Савченко также запланирована пресс-конференция, которая состоится в четверг, 12 января.