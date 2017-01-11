На КПП "Ужгород" автомобили стоят в длинных очередях (ФОТО, ВИДЕО)

11.01.2017 (17:39)

В Ужгороде на границе со Словакией стоят длинные очереди

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В последнее время для того, чтобы попасть в Евросоюз через КПП «Ужгород» люди стоят по 3-4 часа в очереди.Как рассказали водители, которые часто ездят в этом направлением в обе стороны, такая ситуация возникает ежедневно, и сегодня еще не такая острая, как была в предпраздничный период, когда в очереди люди стояли аж по 8 часов, особенно на въезд в страну.