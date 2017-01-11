На КПП "Ужгород" автомобили стоят в длинных очередях (ФОТО, ВИДЕО)

|В Ужгороде на границе со Словакией стоят длинные очереди
В последнее время для того, чтобы попасть в Евросоюз через КПП «Ужгород» люди стоят по 3-4 часа в очереди.
Как рассказали водители, которые часто ездят в этом направлением в обе стороны, такая ситуация возникает ежедневно, и сегодня еще не такая острая, как была в предпраздничный период, когда в очереди люди стояли аж по 8 часов, особенно на въезд в страну.
Комментарии
Рейтинг: -6
Доброе утро всем!
Очень нужна помощь. Подскажите плз опробованый портал для закачки дров на mac.
Нужны архаичные версии, на официальных сайтах ничего нет. Может есть своя подборка?
Пока что Очень часто бываю на драйверы
За мной должок!
Рейтинг: 8
Навезите еще автохлама по доверенности и будете из-за жлобов "пересечников" сутками стоять.
Рейтинг: -3
Далба**бе іди і промий своі каправі очі з своіма пустіма мозгами ,пуйди до сусіда позич 25 гривню на літер бензина і йди на кпп і повзерай кильо там пересічнику!!!Гною пустий.
Рейтинг: 6
Чypka xoxлobcкая - я там работаю.А для таких как ты есть действенная таблетка чтобы отправить с талончиком на возврат без пересечки чmошник.
Рейтинг: 0
Путана масковская ты на всех позициях работаешь, так сказать полноприводный кацап.