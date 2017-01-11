Первая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа (ОНЛАЙН ВИДЕО)

11.01.2017 (18:11)

Дональд Трамп, США, пресс-конференция

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Избранный президент США Дональд Трамп проводит первую с момента победы на выборах пресс-конференцию. Будущий хозяин Белого дома встречается с представителями мировых СМИ в небоскребе Трамп-тауэр на Пятой авеню в Нью-Йорке. Пресс-конференция проходит за девять дней до инаугурации Трампа.и не дал журналистам телеканала задать ему вопрос. «Нет, я не дам вам возможность», — ответил Трамп на просьбу журналиста телеканала CNN задать вопрос.По словам миллиардера, телеканал «занимается информационными фейками».Трамп заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.«Я надеюсь на улучшение отношений с Россией. Но я не буду предлагать смешную пластмассовую кнопку перезагрузки как это делала Клинтон. Что там перезагружать? Либо получится, либо нет», — сказал Трамп."Они должны приготовиться к последствиям, они уже готовятся", — заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслировали американские телеканалы.Трамп назвал сайт "кучей мусора" и "очень нечестными людьми". Он заявил, что видел, как публикации в СМИ "уничтожали" людей. "Все, чего я хочу, — это чтобы журналисты были честными", — сказал Трамп., лишая американцев рабочих мест."Будет большой пограничный налог на компании, которые сейчас просто безнаказанно убивают людей", — заявил Трамп на пресс-конференции."Будете платить очень большой налог на границе", — предупредил Трамп.— собирается ли Трамп отменить страховую систему, созданную под руководством уходящего главы государства. «Это катастрофа», — отметил Трамп, добавив, что в течение недели после инаугурации примет новый закон о здравоохранении.- Тем временемна фоне комментариев избранного президента США. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,02% — до 19850,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,43%При этом Трамп добавил, что не знает, удастся ли ему наладить отношения с Россией, так как в настоящее время они находятся не в очень хорошем состоянии.. Об этом заявил избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.«У нас ужасные отношения с Россией. А нам нужна их помощь, чтобы бороться с ИГ, которое создала действующая администрация США», — заявил Трамп на пресс-конференции.. Сыновья будут руководить компанией "очень профессионально" и не будут ничего обсуждать с отцом, сообщил Трамп, который до избрания президентом был известен как бизнесмен-миллиардер и шоумен.По словам Трампа, он мог бы руководить бизнесом и страной одновременно, но ему "не нравится, как это выглядит".-Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа назвал сообщения о компромате возмутительными и безответственными.По его словам, «данные неподтвержденные заявления являются жалкой попыткой привлечь к себе внимание».Об этом он сказал во время пресс-конференции Трампа.-Избранный вице-президент США Майк Пенс заявил перед началом выступления Дональда Трампа на его первой пресс-конференции в качестве избранного президента, что он вернёт Америке её величие.«Ещё большая честь для меня стоять плечом к плечу рядом с новым президентом США, который вернёт Америке её величие», — сказал Пенс.