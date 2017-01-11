Первая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа (ОНЛАЙН ВИДЕО)
11.01.2017 (18:11)
Дональд Трамп, США, пресс-конференция
Избранный президент США Дональд Трамп проводит первую с момента победы на выборах пресс-конференцию. Будущий хозяин Белого дома встречается с представителями мировых СМИ в небоскребе Трамп-тауэр на Пятой авеню в Нью-Йорке. Пресс-конференция проходит за девять дней до инаугурации Трампа.
Текстовая трансляция первой пресс-конференции Трампа в качестве избранного президента США
«Хочу сказать спасибо всем», — говорит избранный президент США в завершении пресс-конференции.
- Трамп в ходе своей пресс-конференции назвал CNN ужасной организацией и не дал журналистам телеканала задать ему вопрос.
«Нет, я не дам вам возможность», — ответил Трамп на просьбу журналиста телеканала CNN задать вопрос.
По словам миллиардера, телеканал «занимается информационными фейками».
- Трамп: я не буду предлагать России пластмассовую кнопку перезагрузки
Трамп заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
«Я надеюсь на улучшение отношений с Россией. Но я не буду предлагать смешную пластмассовую кнопку перезагрузки как это делала Клинтон. Что там перезагружать? Либо получится, либо нет», — сказал Трамп.
- Трамп заявил, что сайт BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с "компроматом" на него.
"Они должны приготовиться к последствиям, они уже готовятся", — заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслировали американские телеканалы.
Трамп назвал сайт "кучей мусора" и "очень нечестными людьми". Он заявил, что видел, как публикации в СМИ "уничтожали" людей. "Все, чего я хочу, — это чтобы журналисты были честными", — сказал Трамп.
- Дональд Трамп вновь пообещал повысить налоги для компаний, которые закрывают производство в США, лишая американцев рабочих мест.
"Будет большой пограничный налог на компании, которые сейчас просто безнаказанно убивают людей", — заявил Трамп на пресс-конференции.
"Будете платить очень большой налог на границе", — предупредил Трамп.
- Вопрос из зала про Obamacare — собирается ли Трамп отменить страховую систему, созданную под руководством уходящего главы государства. «Это катастрофа», — отметил Трамп, добавив, что в течение недели после инаугурации примет новый закон о здравоохранении.
- Тем временем американские фондовые индексы перешли в «красную зону» на фоне комментариев избранного президента США. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,02% — до 19850,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,43%
- Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей первой пресс-конференции в данном статусе заявил, что если российский лидер Владимир Путин симпатизирует ему, то это плюс.
При этом Трамп добавил, что не знает, удастся ли ему наладить отношения с Россией, так как в настоящее время они находятся не в очень хорошем состоянии.
- Террористическая организация «Исламское государство» была создана нынешней администрацией США под руководством Барака Обамы. Об этом заявил избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
«У нас ужасные отношения с Россией. А нам нужна их помощь, чтобы бороться с ИГ, которое создала действующая администрация США», — заявил Трамп на пресс-конференции.
- Трамп заявил, что его бизнес перейдет под руководство двоих сыновей — Дональда-младшего и Эрика.
Сыновья будут руководить компанией "очень профессионально" и не будут ничего обсуждать с отцом, сообщил Трамп, который до избрания президентом был известен как бизнесмен-миллиардер и шоумен.
По словам Трампа, он мог бы руководить бизнесом и страной одновременно, но ему "не нравится, как это выглядит".
-Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа назвал сообщения о компромате возмутительными и безответственными.
По его словам, «данные неподтвержденные заявления являются жалкой попыткой привлечь к себе внимание».
Об этом он сказал во время пресс-конференции Трампа.
-Избранный вице-президент США Майк Пенс заявил перед началом выступления Дональда Трампа на его первой пресс-конференции в качестве избранного президента, что он вернёт Америке её величие.
«Ещё большая честь для меня стоять плечом к плечу рядом с новым президентом США, который вернёт Америке её величие», — сказал Пенс.
Комментарии
Рейтинг: 3
乌克兰是狗屎Знаете почему Бардак Обрамыч в последней пресс конференции расплакалась... обращаясь к супруге... Ему наконец то перевели значение слов которые ему сказал В.В. Путин при последней их встречи...Ну дрищ обделался ты жидко!!!
Рейтинг: 20
И что теперь Петюня шоколадный делать собирается? Он же так борзо крайнюю плоть оголял в сторону Трампа...И главное куда бежать когда Трампу доложат как транши на Украине дерибанят ... И куда наворованное прятать?