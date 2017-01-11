Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 12 января

12.01.2017 (07:21)

В Ужгороде облачно, небольшой снег. На дорогах гололедица

В Закарпатской области переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем ​​временами снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 11-16 °, днем ​​2-7 ° мороза.

В Ужгороде солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утренний сильный снег днем ослабнет и еще до наступления вечера закончится. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 11-13 °, днем ​​3-5 ° мороза.

Усиление скорости ветра до 15-24 м/с

Температура за последние 130 лет 12 января:

МАКС: 10.1° (1994, 2007)

МИН: -25.8° (1950)

В течение 12-14 января по территории Закарпатской области и г. Ужгород ожидается ухудшение погодных условий.

Днем 12-го умеренный снег, 13-го и ночью 14-го января - сильный, местами очень сильный снег и мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, сложные отложения, гололед, гололедица. В течение суток 13 января в горной части территории области усиление ветра 15-20 м / с, местами метели. 13-14 января повышение дневных температур воздуха до 2 ° мороза - 3 ° тепла, ночных - до 3-8 ° мороза.

Народный прогноз погоды: 12 января почитается память святой Анисии.

В народе этот день назывался «Анисьи зимние» или «Анисьи Желудочницы». В старину в этот день варили свиные желудки и резали гусей. По внутренностям животных гадали о зиме. Если селезенка была ровной и гладкой, то ожидали зимы суровой. Толстая печень в середине означала, что стужи начнутся с половины зимы, а широкая сторона печени к брюху обещала морозы и перезимья. В народе говорили: «Ко дню Анисьи холода над землей повисли».