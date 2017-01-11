Спецтехника в Ужгороде убирает на улицах снег круглосуточно (ФОТО)

12.01.2017 (18:27)

В Ужгороде спецтехника круглосуточно убирает на улицах снег

На улицах Ужгорода продолжает работать спецтехника, которая убирает снег и посыпает улицы противогололедными смесью.

По словам директора коммунального предприятия КШЕП Ивана Довбака, еще в 3:00 ночи работники предприятия начали обрабатывать дороги города противогололедными смесью, чтобы предотвратить образование ледового покрова. С 5:00 утра начали расчищать от снега дороги и тротуары, дальше - опять посыпки.

«Конечно, ночью работать гораздо легче, поскольку не так много машин. Днем гораздо труднее - значительный автомобильное движение, нелепо припаркованные авто, которые приходится объезжать. Это не только не дает возможности убрать снег, но и создает пробки на дорогах », - объясняет руководитель коммунального предприятия.

Однако из-за того, что снег падает и дальше, уборка города продолжится, на 21-22 часа планируется уже четвертый «круг» зачистки улиц Ужгорода, работа будет продолжаться круглосуточно.

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