В Закарпатье налоговики "на горячем" поймали контрабандистов сигарет (ФОТО)

12.01.2017 (18:50)

Закарпатские налоговики "на горячем" поймали контрабандистов сигарет

Работники налоговой милиции Закарпатья обнаружили и изъяли табачные изделия, подготовленные к незаконному перемещению через государственную границу Украины.

В частности, в одном из населенных пунктов Виноградовского района, работники оперативного и следственного управлений ГУ ГФС в Закарпатской области провели два осмотра частных домовладений в рамках операции «Акциз-2017» и расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины.

По результатам осмотра частного домовладения по одному из адресов, обнаружено и изъято табачные изделия с акцизными и без акцизных марок Украины, в частности: 10000 пачек «Джин Линг»; 2500 пачек «Комплимент Супер Слим - 5»; 3500 пачек «Комплимент Супер Слим - 3»; 3000 пачек «Кент»; 5000 пачек «Марбл»; 2000 пачек «НЗ Супер Слим Блэк»; 1000 пачек «Ротманс»; 50 пачек «ЛМ»; 1470 пачек «Ашима».

По результатам осмотра частного домовладения по другому адресу, работники фискальной службы обнаружили и изъяли 3500 пачек «Ротманс» с марками акцизного налога Украины. Работники налоговой милиции посетили гражданина именно в момент, когда тот скрывал в транспортном средстве сигареты. Табачные изделия находились в транспортном средстве «Volkswagen Passat» с иностранной регистрацией в багажном отделении под обшивкой, в полостях и непосредственно возле автомобиля.

Таким образом, в ходе проведения следственных действий изъято подакцизных товаров на общую сумму - 825 тыс. грн, из которых 32 030 пачек табачных изделий ориентировочной стоимостью 700 тыс. грн и транспортное средство ориентировочной стоимостью 125 тыс. грн.

Проводятся следственные действия, направленные на установление круга лиц, причастных к организации канала незаконного перемещения табачных изделий через границу.

ГФС в Закарпатской области.

-

Москаль обнародовал факты о контрабанде Закарпатской таможней



