Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 13 января

13.01.2017 (07:04)

В Ужгороде облачная погода, сильный снег

В Закарпатской области переменная облачность, сильный, местами очень сильный снег. Местами налипание мокрого снега, гололед, метели. Гололедица. Ветер юго-западный 7-12, в горах местами 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 5-10 ° мороза, днем ​​3 ° мороза - 2 ° тепла, в горах местами ночью до 13 °, днем ​​до 5 ° мороза.

Весь день в Ужгороде будет облачным. Утренний снег днем может усилиться, а ближе к вечеру на смену ему придет сильный дождь со снегом.Гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура ночью 5-7 ° мороза, днем ​​около нуля. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.

13-14 января по территории Закарпатской области и. Ужгород ожидается ухудшение погодных условий. 13-го и ночью 14-го января - сильный, местами очень сильный снег и мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, сложные отложения, гололед, гололедица. В течение суток 13 января в горной части территории области усиление ветра 15-20 м / с, местами метели. 13-14 января повышение дневных температур воздуха до 2 ° мороза - 3 ° тепла, ночных - до 3-8 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 13 января:

МАКС: 11.5° (1951)

МИН: -27.3° (1964)

Народный прогноз погоды: 13 января отмечается день памяти преподобной Мелании Римляныни.

В народе называют этот день «Щедрый вечер». Погода каждого последующего дня соответствовала погоде каждого из двенадцати месяцев. Если в ночь ветер дул южный, то год ожидали жаркий и урожайный. Западный ветер предвещал хорошие надои и обилие рыбы, а восточный — обильный урожай фруктов. Если замечали на окнах лёд, то рассчитывали на обилие мёда. С этого времени день прибывает на час.