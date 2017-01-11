Сенат Конгресса США начал процесс отмены Obamacare

13.01.2017 (07:53)

Президент США Барак Обама

Сенат США проголосовал за отмену главной реформы Обамы — программы медицинского страхования, которую проводил покидающий свой пост президент США Барак Обама.

В поддержку этого решения высказался 51 сенатор, против — 48. Теперь оно должно быть одобрено палатой представителей. Отмена программы медицинского страхования считается одним из главных приоритетов республиканского большинства в сенате и избранного президента США Дональда Трампа.

11 января Трамп заявил, что представит законодателям план замены существующей системы, как только на посту главы Минситерства здравоохранения будет утвержден его назначенец Том Прайс. Проект Obamacare был принят в 2010 году.

С одной стороны, проект позволил 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себя медицинским обслуживанием. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.

Критики данной системы неоднократно подчеркивали, что она требует слишком больших бюджетных затрат. Программа была рассчитана на 10 лет и требовала $940 млрд бюджетных средств.

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