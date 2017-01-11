Курс валют на 13 января (+ новости экономики)

13.01.2017 (09:08)

Курс валют в банках Ужгорода 13 января

Доллар в Украине снова подскочил, евро пробил психологическую отметку, российский рубль тоже подорожал.

На сегодня, 13 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,25 грн;

1 евро – 29,1 грн;

10 российских рублей – 4,58 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на 14 копеек. Накануне доллар упал на 7 копеек после серьезного подорожания.

Евро вырос сразу на 63 копейки и пробил психологическую отметку в 29 грн.

Российский рубль "поправился" на 8 копеек.

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Гривня снова дешевеет. Вчера в некоторых обменниках курс дошел до 28,9 грн/$, а в среднем наличный доллар продавали по 28,48 грн, покупали — по 27,73, что на 50 коп. дороже, чем днем ранее. Финансовые аналитики прогнозируют, что в наступившем году нацвалюту ждет неминуемая девальвация.

Основная причина удешевления гривни — нестабильность мировой экономики, слабый пока рост нашей экономики и зависимость Украины от импорта энергоносителей, которые снова начали дорожать.

По подсчетам экспертов ГК FOREX CLUB в Украине, за 2016 г. гривня обесценилась на 12,9%, или примерно на 3 грн, войдя в 10 самых слабых валют мира, но все же намного отстав от пятерки антилидеров.

Девальвация произошла из-за превышения импорта над экспортом, прежде всего на него повлияла закупка газа перед отопсезоном, нестабильность цен на сырьевых рынках и национализация "ПриватБанка", разъяснил нам старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

"Главный внешний риск — начавшаяся торговая война между США и Китаем (начнут продавать товары в другие страны по заниженным ценам, чтобы сделать их конкурентноспособными. — Авт.), способная спровоцировать кризис, выход из которого страны будут видеть в девальвации нацвалют. И Украина не сможет находиться в стороне, — считает Шевчишин. — В базовом сценарии ожидаем среднегодовой курс 27—28,5 грн/$. Но при негативном развитии событий гривня может ослабеть до 28—30,5 грн/$ и больше, в зависимости от политики НБУ и правительства".

Президент Украналитцентра Александр Охрименко более пессимистичен: "Средний курс по году — 30 грн/$, но может быть и 27—27,5, если совпадут такие факторы: увеличится приток валюты от заробитчан и экспортеров зерна и металла, цены на нефть не вырастут более $70/баррель (сейчас $56), НБУ перестанет закрывать банки, а власти начнут активнее проводить реформы. Иначе возможно и 33 грн/$. Пока вероятность того, что курс к концу года будет ниже 30 грн/$, равна более 50%".