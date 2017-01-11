Традиции и обряды на Щедрый вечер и старый Новый год

13.01.2017 (09:19)

С 13 на 14 января украинцы традиционно отметят старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января украинцы традиционно отметят старый Новый год – этот праздник нам подарил переход с Юлианского календаря (или иначе календаря "старого стиля") на Григорианский.

Этот неофициальный праздник традиционно отмечается в странах, церкви которых отмечают Рождество по юлианскому календарю (7 января). Соответственно, дата наступления старого Нового года соответствует Новому году по юлианскому календарю.

Возникновение праздника связано с тем, что Рождество, по календарной традиции, должно предшествовать Новому году, а также с тем, что в православной церкви на григорианский Новый год приходится Рождественский пост, исключающий пышные застолья и увеселения.

Православная церковь в первый день старого Нового года отмечает праздник Обрезания Господня и память Василия Великого.

Согласно православному календарю, 13 января – день памяти преподобной Мелании (Меланки), 14 января – день святителя Василия Великого. Поэтому в народе ночь с 13 на 14 января называют встречей Василия с Меланкой.

Главными атрибутами предновогоднего вечера у украинцев были богатый праздничный стол, щедрование, гадания, ряженье, игры и забавы.

Обряды дня напоминают обряды Сочельника. Название "щедрый" связано с обычаем готовить богатый стол, в отличие от Святого вечера. Специальным блюдом был поросенок, который символизировал плодородие земли и плодовитость скота в наступающем году. В Васильев вечер ели все самое лучшее, что было в доме и что заготовлялось заранее. Эта традиция объясняется поверьем, что обилие еды в первый день нового года обеспечивает прибыль в хозяйстве на весь год.

Праздничный обход дворов начинался с утра, когда мальчики и девочки по отдельности обходили дворы с поздравлениями и благожеланиями ("меланковали"). Вечером совершали аналогичный обряд ("щедровали") взрослые девушки.

Также новогодний вечер у украинцев связан с девичьими гаданиями о браке.

В некоторых местах перед рассветом хозяин выносил из хаты сноп-дидух, который стоял в красном углу с Рождества, а также солому со стола и с пола, и сжигал все это.

А на следующий день, на рассвете, идут посевать зерном. Сначала идут к крестным отцам и другим родственникам и близким. Зайдя в дом, посевающий сеет зерном и приветствует всех с Новым годом.

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