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Путешествие по Закарпатью: Оленья ферма и уха по-венгерски (ВИДЕО)

13.01.2017 (09:39)
Описание
Описание
В последний день своего путешествия на Закарпатье "Завтрак с 1+1" отправился на оленью ферму, вблизи Ужгорода и сыроварню.
Вы узнаете, где и как готовят самый вкусный сыр в Ужгороде. А еще мы поделимся рецептом ухи по-венгерски.

Смотрите также: Ужгород - город мини-скульптур с изысканными сладостями (ВИДЕО), в этом видео "Завтрак с 1+1" отправился на поиски популярных ужгородских мини-скульптур чтобы узнать, кто их создает и попробовали сладенького по рецепту известного на всю Европу ужгородского кондитера.

А в начале этой недели "Завтрак с 1+1" отправился через горные перевалы Карпат на Запад - в уютный Ужгород и показал Самые известные достопримечательности Ужгорода (ВИДЕО)




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