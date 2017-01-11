Путешествие по Закарпатью: Оленья ферма и уха по-венгерски (ВИДЕО)

|Описание
В последний день своего путешествия на Закарпатье "Завтрак с 1+1" отправился на оленью ферму, вблизи Ужгорода и сыроварню.
Вы узнаете, где и как готовят самый вкусный сыр в Ужгороде. А еще мы поделимся рецептом ухи по-венгерски.
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, в этом видео "Завтрак с 1+1" отправился на поиски популярных ужгородских мини-скульптур чтобы узнать, кто их создает и попробовали сладенького по рецепту известного на всю Европу ужгородского кондитера.
А в начале этой недели "Завтрак с 1+1" отправился через горные перевалы Карпат на Запад - в уютный Ужгород и показал Самые известные достопримечательности Ужгорода (ВИДЕО)