Проезд автомобилей через все перевалы в Закарпатье обеспечен, заторов нет

13.01.2017 (09:55)

Интенсивный снег затрудняет автомобильное движение в Закарпатье

Ночь на пятницу (13.01) на дорогах Закарпатской области прошла без чрезвычайных ситуаций - движение автотранспорта осуществлялся в нормальном режиме, проезд через четыре перевала на административной границе области обеспечивался в полном объеме.

При буксовании грузовиков на перевалах спасатели сразу задействовали вездеходный спецтранспорт, поэтому пробок не возникало. По состоянию на 9.00 пятницы проезд автотранспорта (в том числе грузовиков) по Закарпатью осуществляется в нормальном режиме, на расчистке снега задействованы 117 единиц техники, в проблемных местах (перевалы и серпантины) дежурит вездеходный спасательный транспорт.

Интенсивный снег затрудняет автомобильное движение, поэтому облгосадминистрация призывает водителей не превышать скорость, соблюдать дистанцию ​​и быть максимально осторожными на дорогах. Пик интенсивности снегопадов на Закарпатье ожидается на вторую половину пятницы и ночь на субботу. Ожидается сильный, местами очень сильный и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица. В случае необходимости для обеспечения проезда будет задействовано максимум техники, не исключены временные ограничения для движения большегрузного транспорта.

Напомним, вчера утром в связи с резким ухудшением погодных условий было принято решение о временном прекращении движения фур по трассе «Мукачево-Рогатин». Но уже после обеда автодорожным службам удалось восстановить движение грузовых автомобилей через серпантин у с.Залужье на границе Мукачевского и Иршавского районов.