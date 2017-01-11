На Закарпатье задержали "Mercedes" разыскиваемый Интерполом (ФОТО)

13.01.2017 (10:08)

Мерседес находится в розыске Интерпола

12 января в полицию г.Берегово поступило сообщение от пограничников с пункта пропуска «Лужанка» о задержании автомобиля, который находится в розыске Интерполом. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Как установили полицейские, за рулем автомобиля «Мерседес» 2006 г.в. на венгерских номерах находился 34-летний гражданин Венгрии.

Автомобиль находится в розыске Интерпола как похищенный в июне 2015 в Португалии.

Иномарку задержали на сецплощадку Береговской полиции. Обстоятельства дела выясняют правоохранители.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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