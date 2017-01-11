В НБУ нашли объяснение резкого падения гривны

13.01.2017 (11:57)

В НБУ выдвинули свою версию падения курса гривны

В Нацбанке выдвинули свою версию того, почему в Украине падает стоимость национальной валюты.

Снижение курса гривны связано с традиционным для первых месяцев года сезонным спадом деловой активности, который, в частности заключается в несколько меньшей поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур - основного источника валюты в осенние месяцы.

Так ситуацию на рынке прокомментировал заместитель главы Нацбанка Олег Чури, сообщает пресс-служба НБУ.

"В таких условиях Национальный банк готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний и имеет достаточно инструментов для этого", - сказал заместитель главы НБУ.

Следовательно, с этой целью Нацбанк объявил о проведении в пятницу, 13 января, аукциона по продаже иностранной валюты в объеме до 100 млн. долл.

-

Курс валют на 13 января - доллар в Украине снова подскочил, евро пробил психологическую отметку, российский рубль тоже подорожал.



