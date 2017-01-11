Рост бедности в России бьет все рекорды, - "но вы держитесь"

|Россияне беднеют на глазах
Каждый третий россиянин имеет все шансы скатиться в бедность и нищету. Ключевые факторы риска — это не только потеря работы, но и закредитованность, наличие несовершеннолетних детей и проживание в сельской местности.
Эксперты Института социального прогнозирования РАНХиГС опросили 3,5 тыс. россиян и подготовили исследование «Риски бедности и ресурсы домохозяйств». Согласно результатам анализа, риск оказаться бедными имеет 28,8% населения. Бедными официально признаются лица, имеющие доход менее 9956 руб. в месяц (на душу населения).
Беднеют россияне в основном из-за снижения реально располагаемых денежных доходов (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен). В 2014 году доходы сократились на 0,7% по сравнению с 2013-м, а в 2015 году — сразу на 6%. Официальной статистики за 2016 год пока нет, но, например, эксперты ОЭСР оценивают падение доходов россиян за предыдущие три года на 10% к уровню 2013 года.
Неудивительно, что около 70% россиян, даже считающихся обеспеченными, в прошлом году экономили на всем: 75,7% россиян — на одежде и обуви, 68,0% — на продуктах питания, 67,5% — на развлечениях, 57,7% — на отпуске, 38,9% — на лекарствах, 6,3% — на других категориях расходов (транспорт, включая личный, на товарах длительного пользования, на услугах ЖКХ). Причем гораздо чаще «экономят на всем» женщины (75%), нежели мужчины (65,6%), показало исследование.
Cреди молодежи до 25 лет 54,6% стали сокращать расходы в течение прошедшего года. Но наиболее часто прибегали к мерам экономии в прошлом году представители возрастной группы 36–45 лет. Среди них не прибегали к таким мерам лишь 20%.
Экономнее стали все: и топ-менеджеры, и рабочие с низкой профессиональной квалификацией. Среди руководителей 65% признались, что начали следить за расходами именно в 2016 году.
Среди рабочих ситуация еще хуже: 77,9% из них указали, что начали еще больше экономить.
Возрастные особенности экономии: чем старше, тем скромнее личные запросы. Среди молодежи 18–25 лет на всем, включая самое необходимое, экономят 59%, на личном потреблении — 22%, а на образе жизни — 19%.
Среди тех, чей возраст лежит в диапазоне 26–45 лет, уже свыше 60% экономят на всем, четверть — на личном потреблении и приблизительно каждый восьмой — на образе жизни.
После 55 лет подавляющее большинство тех, кто вынужден экономить, сокращают потребление по всем возможным статьям, включая продукты питания и лекарства, лишь каждый восьмой в этой группе экономит только на личном потреблении, и только 4% — на образе жизни.
«Это не значит, что расходы «на поддержание привычного образа жизни» относятся к тем, которые сокращают в последнюю очередь, скорее, данные расходы изначально не были включены в личные и семейные бюджеты значительной части населения», — говорится в исследовании.
Как ни экономь, но шанс стать бедным и даже нищим имеется у значительной части населения России. Эксперты подробно исследовали факторы риска, способствующие снижению более или менее благоприятного материального статуса. Основные факторы — это, конечно, потеря работы, а также закредитованность и наличие в семье иждивенцев.
Более половины населения (51,7%) страны не имеет кредитов и займов. Среди тех, кто их имеет, потребительские займы составляют 74,5%, заняли деньги у других физических лиц — 29%, долги по ипотеке у 18%, микрозаймы — у 5,4%.
Каждый восьмой должник (13,2%) имеет просрочку по одному или нескольким кредитам.
При этом женщины реже мужчин подвержены рискам, связанным с кредитной нагрузкой. Более 7% населения в возрасте 26–35 лет находятся в зоне максимальных рисков кредитной нагрузки. На эту же возрастную группу приходится минимальное количество тех, у кого нет никаких займов. В наименьшей степени подвержены рискам, связанным с кредитной нагрузкой, лица старше 55 лет, среди которых без малого три четверти не имеют никаких долгов.
Меньше остальных кредитным рискам подвержены жители городов-миллионников, а чаще остальных в группу максимальных рисков попадают жители небольших поселков городского типа (8,5%). В зоне максимальных рисков, связанных с кредитной нагрузкой, заметно чаще остальных находятся рабочие и специалисты с низким уровнем профобразования.
Около трети работающих россиян оценивали положение своего предприятия как хорошее, 45% — как среднее, 22% — как плохое. При этом оценки текущего положения практически не зависели от профессиональных позиций. В то же время многие (40%) работающие россияне отметили, что за последний год положение их предприятия ухудшилось, и лишь 16% заметили хотя бы какое-то улучшение ситуации. И в этом случае наиболее позитивные ответы дали рабочие и рядовые работники торговли и обслуживания, а также технический персонал, среди которых около 20% отметили улучшение на своих предприятиях. Напротив, наиболее негативно оценили экономическую ситуацию руководители разного уровня (45,7%), что может свидетельствовать о большей информированности последних о реальном положении дел на предприятии.
Каждый пятый (22%) из работающих россиян предполагает, что его могут уволить в текущем году.
Особенно часто это мнение встречается среди рядовых работников торговли, бытового обслуживания и прочего технического персонала (27,2%), а также среди работников физического труда (32,3%). Реже всех такое мнение высказывают руководители (15,8%) и специалисты с высшим образованием (17,3%).
В целом лишь 26,3% работающих россиян не ощущают на себе риска потери занятости, у трети (34,1%) он минимален, у 17,8% находится на среднем уровне и, наконец, каждый пятый работник (21,8%) находится в «красной зоне» максимальных рисков.
Свыше половины населения находятся сейчас в зоне максимальных рисков, связанных с иждивенческой нагрузкой.
При этом гендерная принадлежность не играет в данном случае практически никакой роли, чего нельзя сказать о возрастных различиях. В «красной зоне» находится большинство представителей возрастной когорты старше 55 лет, где сосредоточены почти все пенсионеры и значительная доля инвалидов. В сельской местности свыше половины населения находятся в зоне максимальных рисков. Среди представителей одних и тех же возрастных когорт сельские жители всегда чаще находятся в зоне рисков по сравнению с городскими.
Ключевой вывод: домохозяйство, длительное время экономящее на самом необходимом, в большинстве случаев вряд ли сможет вернуться к своему прежнему социально-экономическому статусу, поскольку ресурсов для этого у него не будет. «Как и возможностей их нарастить», — отмечают авторы.
Важен еще и характер экономии — то, на чем собственно экономят россияне.
Экономия на самом необходимом — продуктах питания и лекарствах — может быть сигналом того, что домохозяйство, а значит, и все входящие в него индивиды находится на грани выживания, отмечается в исследовании.
«Экономия на образе жизни соответствует минимальному риску, экономия на личном потреблении — среднему уровню риска, экономия на самом необходимом — максимальному уровню», — резюмируют авторы доклада Елена Авраамова, Анастасия Каравай и Дмитрий Логинов.
Всемирный банк прогнозирует, что по итогам 2016 года число бедных россиян вырастет на 1 млн человек и превысит 20 млн. Черта крайней бедности (нищеты), по расчетам банка, это $1,9 в день на человека, черта бедности — $3,1.
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Украина уже обошла Африку по уровню обнищания населения
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Комментарии
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Узнав, сколько в России народу отравилось боярышником, многие "великороссы" аж стекломоем поперхнулись...
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- Фимочка, вы слышали: Путин подарил арабскому шейху скакуна!
- Хохла что ли?
- Я вас умоляю, не надо путать коня с козлом!
Рейтинг: 0
не путайте хохла с бандэрлогом. Хохлы - наши люди!
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-Вань, а Вань,вона, церкафь строять, в память доблісних работнікав енкаведе-кегебе, буть тє куди пайтіть, свєчку дєду паставіть.
-Да,Мань, доблєсний бил дєд. Скока врагов народа растєлял! Єжєлі б сваї ж яво ні расстрєлялі как врага народа,скока б ішшо врагов народа расстрєлять успєл. Мань,дєнєг дай, паду "баяришніка" куплю,дєда памяну.
-А в церкафь?
-Дик на свєчку дєняг нєт,Мань.
Рейтинг: 3
Либерасты для этого и разваливали СССР, чтобы набить себе карманы народным добром. Предприятия и все производственные профессии уничтожались, труд и подготовка инженеров, учителей , докторов дискредитировалась. Запас от СССР когда-то совсем закончится. На Украине сложнее - там к власти дорвались бандэрлоги.
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Ппц Обама разворовал богатую рассиюшку, вот негодник, опять вставать с колен предеться рассеи, даешь путина роботом, чтоб очередные сто лет правил, или в саркофаг и на трон!!!!
Рейтинг: 7
Господа кастрюлеголовые я очень внимательно прочитал эту статью и хочу спросить у автора только одно: если в России поголовно все нищие то что здесь делают столь состоятельная 2х миллионная армия заробитчан с незалежной? Не скромно конечно но с 2013 года я примерно в 6 раз увеличил своё благо состояние. Но это очень скромно обогатился на фоне моего племянника с Кубани
Рейтинг: 7
Он из-за нашествия саранчи лишился практически полностью 40 га рапса плюс кредит весит плюс 25 дворов на хуторе у него зарплату получают... Ситуация патовая так он умудрился организовать сбор саранчи обжврку её во фритюе ударную заморжку и поставку её в Китай! Доход в 30 раз больше нежели от выручки самого богатого урожая рапса! Но поля он всё таки засеет даже в качестве приманки
Рейтинг: -7
Водка,сильодка,балалайка!
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многоходовочка путэкономики с таким ресурсным потенциалом это пипец, как можно жить в нищете имея самые большие в мире запасы ископаемых?!