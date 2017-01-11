Рост бедности в России бьет все рекорды, - "но вы держитесь"

13.01.2017 (12:13)

Россияне беднеют на глазах

Каждый третий россиянин имеет все шансы скатиться в бедность и нищету. Ключевые факторы риска — это не только потеря работы, но и закредитованность, наличие несовершеннолетних детей и проживание в сельской местности.

Эксперты Института социального прогнозирования РАНХиГС опросили 3,5 тыс. россиян и подготовили исследование «Риски бедности и ресурсы домохозяйств». Согласно результатам анализа, риск оказаться бедными имеет 28,8% населения. Бедными официально признаются лица, имеющие доход менее 9956 руб. в месяц (на душу населения).

Беднеют россияне в основном из-за снижения реально располагаемых денежных доходов (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен). В 2014 году доходы сократились на 0,7% по сравнению с 2013-м, а в 2015 году — сразу на 6%. Официальной статистики за 2016 год пока нет, но, например, эксперты ОЭСР оценивают падение доходов россиян за предыдущие три года на 10% к уровню 2013 года.

Неудивительно, что около 70% россиян, даже считающихся обеспеченными, в прошлом году экономили на всем: 75,7% россиян — на одежде и обуви, 68,0% — на продуктах питания, 67,5% — на развлечениях, 57,7% — на отпуске, 38,9% — на лекарствах, 6,3% — на других категориях расходов (транспорт, включая личный, на товарах длительного пользования, на услугах ЖКХ). Причем гораздо чаще «экономят на всем» женщины (75%), нежели мужчины (65,6%), показало исследование.

Cреди молодежи до 25 лет 54,6% стали сокращать расходы в течение прошедшего года. Но наиболее часто прибегали к мерам экономии в прошлом году представители возрастной группы 36–45 лет. Среди них не прибегали к таким мерам лишь 20%.

Экономнее стали все: и топ-менеджеры, и рабочие с низкой профессиональной квалификацией. Среди руководителей 65% признались, что начали следить за расходами именно в 2016 году.

Среди рабочих ситуация еще хуже: 77,9% из них указали, что начали еще больше экономить.

Возрастные особенности экономии: чем старше, тем скромнее личные запросы. Среди молодежи 18–25 лет на всем, включая самое необходимое, экономят 59%, на личном потреблении — 22%, а на образе жизни — 19%.

Среди тех, чей возраст лежит в диапазоне 26–45 лет, уже свыше 60% экономят на всем, четверть — на личном потреблении и приблизительно каждый восьмой — на образе жизни.

После 55 лет подавляющее большинство тех, кто вынужден экономить, сокращают потребление по всем возможным статьям, включая продукты питания и лекарства, лишь каждый восьмой в этой группе экономит только на личном потреблении, и только 4% — на образе жизни.

«Это не значит, что расходы «на поддержание привычного образа жизни» относятся к тем, которые сокращают в последнюю очередь, скорее, данные расходы изначально не были включены в личные и семейные бюджеты значительной части населения», — говорится в исследовании.

Как ни экономь, но шанс стать бедным и даже нищим имеется у значительной части населения России. Эксперты подробно исследовали факторы риска, способствующие снижению более или менее благоприятного материального статуса. Основные факторы — это, конечно, потеря работы, а также закредитованность и наличие в семье иждивенцев.

Более половины населения (51,7%) страны не имеет кредитов и займов. Среди тех, кто их имеет, потребительские займы составляют 74,5%, заняли деньги у других физических лиц — 29%, долги по ипотеке у 18%, микрозаймы — у 5,4%.

Каждый восьмой должник (13,2%) имеет просрочку по одному или нескольким кредитам.

При этом женщины реже мужчин подвержены рискам, связанным с кредитной нагрузкой. Более 7% населения в возрасте 26–35 лет находятся в зоне максимальных рисков кредитной нагрузки. На эту же возрастную группу приходится минимальное количество тех, у кого нет никаких займов. В наименьшей степени подвержены рискам, связанным с кредитной нагрузкой, лица старше 55 лет, среди которых без малого три четверти не имеют никаких долгов.

Меньше остальных кредитным рискам подвержены жители городов-миллионников, а чаще остальных в группу максимальных рисков попадают жители небольших поселков городского типа (8,5%). В зоне максимальных рисков, связанных с кредитной нагрузкой, заметно чаще остальных находятся рабочие и специалисты с низким уровнем профобразования.

Около трети работающих россиян оценивали положение своего предприятия как хорошее, 45% — как среднее, 22% — как плохое. При этом оценки текущего положения практически не зависели от профессиональных позиций. В то же время многие (40%) работающие россияне отметили, что за последний год положение их предприятия ухудшилось, и лишь 16% заметили хотя бы какое-то улучшение ситуации. И в этом случае наиболее позитивные ответы дали рабочие и рядовые работники торговли и обслуживания, а также технический персонал, среди которых около 20% отметили улучшение на своих предприятиях. Напротив, наиболее негативно оценили экономическую ситуацию руководители разного уровня (45,7%), что может свидетельствовать о большей информированности последних о реальном положении дел на предприятии.

Каждый пятый (22%) из работающих россиян предполагает, что его могут уволить в текущем году.

Особенно часто это мнение встречается среди рядовых работников торговли, бытового обслуживания и прочего технического персонала (27,2%), а также среди работников физического труда (32,3%). Реже всех такое мнение высказывают руководители (15,8%) и специалисты с высшим образованием (17,3%).

В целом лишь 26,3% работающих россиян не ощущают на себе риска потери занятости, у трети (34,1%) он минимален, у 17,8% находится на среднем уровне и, наконец, каждый пятый работник (21,8%) находится в «красной зоне» максимальных рисков.

Свыше половины населения находятся сейчас в зоне максимальных рисков, связанных с иждивенческой нагрузкой.

При этом гендерная принадлежность не играет в данном случае практически никакой роли, чего нельзя сказать о возрастных различиях. В «красной зоне» находится большинство представителей возрастной когорты старше 55 лет, где сосредоточены почти все пенсионеры и значительная доля инвалидов. В сельской местности свыше половины населения находятся в зоне максимальных рисков. Среди представителей одних и тех же возрастных когорт сельские жители всегда чаще находятся в зоне рисков по сравнению с городскими.

Ключевой вывод: домохозяйство, длительное время экономящее на самом необходимом, в большинстве случаев вряд ли сможет вернуться к своему прежнему социально-экономическому статусу, поскольку ресурсов для этого у него не будет. «Как и возможностей их нарастить», — отмечают авторы.

Важен еще и характер экономии — то, на чем собственно экономят россияне.

Экономия на самом необходимом — продуктах питания и лекарствах — может быть сигналом того, что домохозяйство, а значит, и все входящие в него индивиды находится на грани выживания, отмечается в исследовании.

«Экономия на образе жизни соответствует минимальному риску, экономия на личном потреблении — среднему уровню риска, экономия на самом необходимом — максимальному уровню», — резюмируют авторы доклада Елена Авраамова, Анастасия Каравай и Дмитрий Логинов.

Всемирный банк прогнозирует, что по итогам 2016 года число бедных россиян вырастет на 1 млн человек и превысит 20 млн. Черта крайней бедности (нищеты), по расчетам банка, это $1,9 в день на человека, черта бедности — $3,1.

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