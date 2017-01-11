В Закарпатье из-за повышения тарифов женщина умерла от холода

13.01.2017 (12:31)

Из-за повышения тарифов закарпатка умерла от холода

В селе Дусино Свалявского района Закарпатья замерзла 55-летняя женщина. Соседи забили тревогу после того, как эту слабую женщину несколько дней не видели во дворе. И не безосновательно, ведь она, как оказалось, замерзла от холода в собственном доме.

Такая смерть от переохлаждения и неудивительна, ведь в этих краях по ночам фиксировали уже слишком трескучие морозы - 20-22 градусов.

Получив такое сообщение, в среду утром во двор наведались председатель сельсовета и работники районного отделения полиции, - рассказывают жители Дусино. - Вместе со свидетелями они долго стучали в дверь, но никто из-середины и не открывал. Поэтому приняли решение их взломать. Когда вошли в одну из холоднющих комнат - были ошарашены: на полу неподвижно лежало тело женщины.

Хоронить "замерзшую" дусинчанку будут в субботу, ведь ждут ее сына и дочь, которые находятся далеко от родного дома и домой добраться быстрее никак не смогут. Гроб, скорее всего, будет закрыт.

-

За сутки в Украине от холода умерло 11 человек



