Из-за непогоды в Закарпатье ограничено движение фур по трем направлениям

13.01.2017 (13:02)

На Закарпатье ограничили проезд фур по трем направлениям

Интенсивный снег, усилившийся в Закарпатье перед обедом пятницы (13.01), значительно усложнил и до того непростое движение автомобилей по дорогам области. На резких подъемах, серпантинах и перевалах фуры начинают пробуксовывать, в результате чего возникают заторы.

- Вездеходная спасательная техника не успевает буксировать грузовики до безопасных участков, а очереди из автомобилей делают невозможным нормальную расчистку и подсыпку дорог, - отмечает Геннадий Москаль. - Поэтому принято решение ввести в Закарпатье с 12.00 временное ограничение для движения фур по трем направлениям - окружной Ужгорода, которая ведет к грузовому терминалу на украинско-словацкой границе, на трассе «Мукачево-Рогатин» и на трассе «Киев-Чоп» (особенно проблемный участок здесь - Абранский и Латирский перевалы возле пункта пропуска в Нижних Воротах в Воловецком районе).

Областному управлению полиции поручено останавливать фуры и направлять их в отстойники, а автодорожникам - привлечь максимум техники для расчистки и подсыпки автодорог. Ограничения на движение фур будет действовать до нормализации погоды и обеспечения нормального проезда.

Напомним, вчера утром в связи с резким ухудшением погодных условий было принято решение о временном прекращении движения фур по трассе «Мукачево-Рогатин». Но уже после обеда автодорожным службам удалось восстановить движение грузовых автомобилей через серпантин у с.Залужье на границе Мукачевского и Иршавского районов.